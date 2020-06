Test SBK Misano, Giorno 2: Redding polverizza il record

Scott Redding sembra essere decisamente in palla in vista della ripartenza del Mondiale Superbike. Il pilota della Ducati è stato il grande protagonista dei test di Misano e, dopo essere stato il più veloce nella giornata inaugurale, ha concesso il bis oggi.

In questa seconda giornata però il britannico è andato anche oltre, perché è stato capace di scendere fino a 1'33"067, abbassando di un secondo il tempo di ieri e polverizzando il record in qualifica messo a segno da Tom Sykes nel 2018.

Nonostante la caduta di ieri, non è stato tanto da meno Jonathan Rea: il campione del mondo in carica ha chiuso a poco più di un decimo dal battistrada, spingendo la sua Kawasaki fino ad un crono di 1'33"206.

Importante anche la conferma di Michael Ruben Rinaldi, che con la Ducati del Team GoEleven si è issato in terza posizione con un 1'33"560. Un segnale importante per il pilota italiano, che è riuscito ad essere più veloce di Chaz Davies, che invece si è piazzato quinto in 1'33"854 con la seconda Panigale V4 ufficiale.

Tra le due Rosse si è inserita l'altra verdona del leader iridato Alex Lowes, accreditato invece di un 1'33"694. Più staccato invece Tati Mercado con la Ducati della Motocorsa Racing, ma l'argentino ha lavorato più in ottica gara.

Non è stato particolarmente fortunato invece il ritorno di Sylvain Barrier sul tracciato romagnolo, dove non girava dal 2014. Il francese della Brixx Performance è stato anche vittima di una scivolata alla Variante del Parco, senza particolari conseguenze, facendo comunque segnare il settimo tempo davanti a Leon Camier, che in questa due giorni è tornato in sella alla Ducati del Barni Racing Team.

Da segnalare anche la presenza in sella ad un'Aprilia dell'ex campione del mondo Max Biaggi, che però si è potuto concedere solamente qualche passaggio prima di essere tradito da un problema tecnico.

In pista poi c'erano anche alcuni piloti del Mondiale Supersport, con il leader iridato Andrea Locatelli che è risultato il più veloce in 1'37"644 ed è stato anche il solo capace di infrangere il muro dell'1'38" con la Yamaha della Evan Bros.

I primi sei (tempi non ufficiali)

1) Scott Redding (ARUBA.IT Racing – Ducati) 1’33.067

2) Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) 1’33.206

3) Michael Ruben Rinaldi (Team GoEleven) 1’33.560

4) Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) 1’33.694

5) Chaz Davies (ARUBA.IT Racing – Ducati) 1’33.854

6) Leandro Mercado (Motocorsa Racing) 1’34.859