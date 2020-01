Test SBK 2020, Jerez: Honda debutta e comanda il Day 1 con Haslam

Il 2020 del Mondiale Superbike inizia oggi con i primi test dell’anno sulla pista di Jerez de la Frontera. Piloti e squadre si sono recati in Andalusia per mettere alla prova le nuove moto che disputeranno la stagione che sta per iniziare e continuare a lavorare su aggiornamenti e sviluppi.

Questa prima giornata di test sul tracciato spagnolo è stata caratterizzata da un’intensa pioggia che ha condizionato il lavoro dei team. Due bandiere rosse hanno poi complicato ulteriormente la situazione, ma alla fine del Day One è Leon Haslam a firmare il miglior crono. Il neo pilota Honda è stato il più rapido alla sua prima uscita con la nuova moto, che da quest’anno conta sul supporto di HRC.

Riflettori puntati su Honda HRC dunque, che a Jerez si presenta per la prima volta in veste ufficiale dopo vari test privati effettuati a porte chiuse. In mattinata, complici anche le condizioni poco favorevoli, Alvaro Bautista ha assaggiato l’asfalto con la prima caduta dell’anno. Lo spagnolo, all’esordio con la CBR1000RR, ha poi chiuso il primo giorno di test ai margini della top 10, rimanendo a 2.6 secondi dal compagno di squadra e leader della giornata.

Nel giorno di Honda, si fa vedere Yamaha. Alle spalle di Leon Haslam troviamo infatti Michael van der Mark, che chiude la prima giornata con il secondo crono, a soli 31 millesimi dal britannico. L’olandese, protagonista di una delle numerose cadute avvenute durante il giorno, è il primo dei piloti della Casa dei tre diapason, mentre il suo compagno di squadra è ottavo. Toprak Razgatlioglu, anche lui a terra in mattinata, non va oltre l’ottavo tempo finale. Il vero obiettivo del turco però è quello di proseguire il processo di adattamento alla sua nuova moto.

Ancora una Yamaha in terza posizione, ma stavolta è quella di Garrett Gerloff. L’esordiente in Superbike inizia il 2020 con un ottimo tempo ed è il primo dei piloti indipendenti. Lo statunitense è solo alla sua seconda uscita sulla pista di Jerez e paga 64 millesimi dalla vetta. Più attardato Federico Caricasulo, nono alla fine della prima giornata ed accusa un ritardo di poco meno di due decimi da Razgatlioglu.

Protagonista di questa prima giornata è anche Loris Baz, quinto a mezzo secondo da Haslam, ma secondo tra i piloti indipendenti. Il francese e Ten Kate sembrano iniziare il 2020 con il piede giusto e hanno girato a Jerez per lavorare sulla YZF-R1.

Il folto gruppo Yamaha delle prime posizioni vede un “intruso”: si tratta di Scott Redding, che porta la sua Ducati in quarta posizione nella classifica dei tempi. Il britannico, che è all’esordio in Superbike, sta lavorando per adattarsi alla Panigale V4 R, con cui ha completato un totale di 45 giri. Tanto lavoro sul telaio e sul motore per il campione BSB in carica. Molto più attardato Chaz Davies: il gallese, caduto due volte, non è andato oltre la 15esima posizione alla fine del Day 1.

Bene anche BMW, con Tom Sykes che è sesto. L’inglese ha lavorato su aggiornamenti del telaio e sull’aerodinamica. Grande lavoro anche nel box di Eugene Laverty, che non è andato oltre la 13esima posizione ma si è concentrato sull’adattamento alla nuova moto, con cui disputerà la stagione 2020.

Jonathan Rea è assente dalla classifica dei tempi. Il Campione del mondo in carica ha preferito non rischiare ed è rimasto nel box per tutta la giornata. Il suo nuovo compagno di squadra Alex Lowes invece ha completato qualche giro per abituarsi alla ZX-10RR. Il britannico ha chiuso il Day One in settima posizione.