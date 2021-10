Supersport: CM Racing assente a Villicum

Il CM Racing Team non sarà della partita nel round argentino del Mondiale Supersport. La squadra di Alessio Cavaliere, che ancora una volta avrebbe dovuto schierare Randy Krummenacher al posto dell'infortunato Luca Bernardi, non è riuscita a raggiungere San Juan a causa delle restrizioni di viaggio imposte dalla pandemia (che hanno complicato la vita un po' a tutti, generando non poche polemiche), ed ha annunciato la sua assenza con un breve comunicato stampa.

"Il CM Racing Team comunica con rammarico che non prenderà parte all’undicesimo round del campionato mondiale Supersport, previsto questo fine settimana sul circuito di San Juan, in Argentina. Le restrizioni imposte dal governo argentino non hanno infatti permesso al team romano di organizzare al meglio la trasferta", spiega il comunicato.

"Il CM Racing sottolinea di aver cercato in tutti i modi di recarsi in Argentina nonostante le restrizioni imposte dalla pandemia, come testimonia l’acquisto del pernottamento e della benzina necessaria, e soprattutto la preparazione e spedizione delle casse alla volta di San Juan".

"Preso atto della situazione, il team di Alessio Cavaliere è già al lavoro per preparare al meglio l’ultimo round della sua proficua stagione 2021, che si svolgerà il 19-20-21 novembre sull’inedito tracciato di Mandalika, in Indonesia", conclude la nota.

Randy Krummenacher, CM Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images