Supersport 300 in lutto: Victor Steeman non ce l'ha fatta

Non ci sono mai le parole giuste per momenti come questi perché, anche se la morte fa parte del motorsport da sempre, non ci si abitua mai all'idea di dover salutare così presto un ragazzo che stava inseguendo il suo sogno.

Victor Steeman non ce l'ha fatta. Le condizioni del pilota olandese erano parse drammatiche fin dall'incidente avvenuto nelle prime fasi di gara 1 del round conclusivo Supersport 300, a Portimao, al quale era arrivato con la possibilità di giocarsi ancora il titolo iridato, ma nel quale purtroppo ha perso molto di più di un campionato.

Dopo essere stato vittima di un highside alla curva 14, era stato travolto da José Luis Perez Gonzalez.

I soccorsi sono stati immediati, ma fin da subito si è capito che il quadro era molto grave, quindi il 22enne è stato elitrasportato all'ospedale di Faro, dove gli sono stati diagnosticati un politrauma ed una lesione alla testa.

I bollettini successivi emessi dalla Dorna, purtroppo, non lasciavano presagire nulla di buono, perché si parlava di condizioni stabili, ma gravi. Nella serata di martedì, infine, è arrivata la notizia che avremmo sperato di non dovervi mai dare: Steeman ha perso la battaglia più importante, quella per la sua vita.

Nel comunicato diffuso dalla FIM era presente anche una breve dichiarazione della famiglia, che ha rivelato di aver donato gli organi di Victor: "E' accaduto qualcosa che temi sempre come genitore di un pilota di moto. Il nostro Victor non ha potuto vincere quest'ultima gara".

"Nonostante l'insopportabile perdita ed il dolore, siamo estremamente orgogliosi di condividere con voi che il nostro eroe, con la sua scomparsa, è stato in grado di salvare altre cinque persone donando i suoi organi. Vorremmo ringraziare tutti per il modo in cui avete vissuto con noi questi ultimi giorni. Il nostro Victor ci mancherà enormemente".

Alla famiglia e agli amici di Victor Steeman vanno le sentite condoglianze della redazione di Motorsport.com.

Victor Steeman, MTM Kawasakiand Mirko Gennai, Team BR Corse Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images