SSP | Trionfo tricolore a Misano: vincono Bulega e Manzi

Il round di Misano del mondiale Supersport è decisamente soddisfacente per la compagine italiana, che vede un weekend brillante con una tripletta in Gara 1 e un ripetersi sfiorato, impedito solo da Marcel Schrotter. A imporsi il sabato è Nicolò Bulega, che precede Stefano Manzi e Federico Caricasulo a chiudere il podio. La domenica è invece il portacolori Ten Kate ad avere la meglio davanti al leader di campionato e al tedesco in sella alla MV Agusta.

Sventola alto il tricolore in Gara 1, dove il trio Bulega-Manzi-Caricasulo regala spettacolo in una bagarre incredibile: il leader del mondiale resta un po’ attardato in partenza, ma rimonta fino a lottare per il trionfo, che si prende con oltre un secondo di vantaggio su Stefano Manzi, grande protagonista della prima manche insieme al pilota del team Althea. L’Italia monopolizza il podio in Gara 1, relegando il contendente al titolo Marcel Schrotter in quarta posizione.

Grandi soddisfazioni anche ai piedi del podio, con Yari Montella in quinta posizione e Simone Corsi sesto. Il pilota romano prende parte al round di Misano come wild card e si mostra decisamente in forma, conquistando un’ottima top 6 davanti a Glenn van Straalen, settimo. Jorge Navarro è ottavo, mentre chiudono la top 10 Niki Tuuli e Lucas Mahias, nono e decimo rispettivamente con quest’ultimo impegnato a sostituire l’infortunato Can Oncu.

Così gli altri italiani: Nicholas Spinelli è 12° davanti ad Andrea Mantovani, 14°, e Federico Fuligni, 15°. Sabato pomeriggio da dimenticare per Raffaele De Rosa e Marco Bussolotti, che concludono in anticipo la gara. Quest’ultimo, così come Simone Corsi, è impegnato a Misano come wild card (i primi due in classifica al CIV possono prendere parte al mondiale come wild card).

In Gara 2 si confermano i valori in campo, ma stavolta a salire sul gradino più alto del podio è Stefano Manzi, che centra la sua prima vittoria. Il pilota del team Ten Kate combatte duramente con Bulega e i due ingaggiano un duello incredibile che lascia con il fiato sospeso fino alla bandiera a scacchi. Ad avere la meglio è proprio Manzi, che beffa il leader di campionato per una doppietta tutta italiana. Nella domenica di Misano c’è Marcel Schrotter a “rovinare” la festa tricolore. Il tedesco è terzo, ma porta sul podio una moto italiana, la MV Agusta.

Resta ai piedi del podio Federico Caricasulo, quarto al traguardo. Si conferma in grande spolvero Simone Corsi, sesto con la Yamaha del team AltoGo e presente come wild card. Tra i due si inserisce Adrian Huertas, quinto. Se Schrotter sale sul podio, fatica di più il suo compagno di squadra Bahattin Sofuoglu, che è settimo alla bandiera a scacchi davanti a Nicholas Spinelli, ottavo. Chiudono la top 10 Lucas Mahias e Niki Tuuli, nono e decimo rispettivamente.

Così gli altri italiani: Marco Bussolotti è 14° e precede Andrea Mantovani, 15° con la Yamaha del team Evan Bros, e Federico Fuligni, 18°. Weekend di casa difficile per Raffaele De Rosa, che anche in Gara 2 arranca ed è 26°. Ritirato Yari Montella.