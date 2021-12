SSP | Sebestyen rinnova con Evan Bros nel 2022

Il team Evan Bros si sta preparando alla stagione 2022, che vede l’addio di Steven Odendaal, ma anche la riconferma di Peter Sebestyen. L’ungherese, entrato nella squadra a campionato già iniziato, ha ufficializzato il proprio rinnovo anche per il prossimo anno, con l’obiettivo di confermare e migliorare i risultati ottenuti nel 2021.

Sebestyen, arrivato in Evan Bros dal round di Assen, si è mostrato sin da subito competitivo e a suo agio in sella alla Yamaha della squadra italiana, andando a punti già dal suo primo round e conquistando una top 10 a Most, weekend che ha fatto seguito a quello del suo debutto. Il miglior risultato nella sua prima stagione con la squadra di Fabio Evangelista è un quinto posto, ottenuto in Gara 2 a San Juan, in Argentina.

Nella nuova era Supersport, con regolamenti rinnovati e ancora l’incognita della nuova moto che verrà portata in pista, Evan Bros si prepara con la continuità di Sebestyen mentre è alla ricerca del suo compagno di squadra. L’uscita di Odendaal ha dato modo di pensare che possa arrivare Lorenzo Baldassarri nel team, anche se nessuno ha ancora confermato né smentito tali voci.

Peter Sebestyen afferma: “Non è una sorpresa il fatto che sia davvero felice di restare nel team. Nella passata stagione ho fatta tanta esperienza, che certamente mi aiuterà nel 2022. Sono fiducioso perché durante l’inverno potrò lavorare su quelli che sono stati i miei punti deboli: non vedo l’ora di iniziare perché sono molto motivato, al pari del team. Sono consapevole del fatto che le nuove regole renderanno particolare ed interessante la stagione, ma so di poter contare sulle grandi capacità della squadra”.

Fabio Evangelista, Team Principal Evan Bros, dichiara: “Siamo molto felici di aver rinnovato il nostro accordo con Sebestyen e HUMDA per la stagione 2022. Nella passata stagione Peter si è unito alla squadra a campionato già iniziato, senza dunque aver svolto i test, mentre ora potrà preparare la sua annata nel migliore dei modi. E’ un ragazzo con un grande potenziale, che speriamo possa esprimere al meglio con il nostro aiuto. Faremo di tutto per vivere insieme a Peter e HUMDA una stagione da ricordare”.