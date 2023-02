SSP | Phillip Island: Bulega regala a Ducati la prima doppietta

Carica lettore audio

L’Australia parla italiano: Phillip Island si tinge di tricolore in questo fine settimana che inaugura la stagione e, insieme al dominio di Alvaro Bautista in Superbike, Nicolò Bulega si impone in Supersport, regalando a Ducati la prima doppietta nella classe intermedia delle derivate di serie. Non poteva iniziare meglio di così la stagione del pilota di Reggio Emilia, che in Gara 1 ha centrato il suo primo successo in Supersport, bissando nella seconda manche.

Bulega torna sul gradino più alto del podio dopo otto anni di digiuno, riportando la Ducati in vetta per la prima volta dal 2005, quando aveva vinto in Supersport con Gianluca Nannelli. Ha dovuto attendere un anno prima di sentire il sapore della vittoria, ma Bulegas ha inaugurato il 2023 prendendosi ciò che gli era sfuggito lo scorso anno, quando era al debutto nella classe sempre con Ducati.

Le condizioni di entrambe le gare sono state tutt’altro che semplici, il sabato la pioggia battente ha aumentato la difficoltà e un incidente tra Yari Montella e Adrian Huertas ha costretto la Direzione Gara ad esporre la bandiera rossa. Seconda ripartenza, sempre sul bagnato e con una visibilità scarsa. Qui Bulega è riuscito a destreggiarsi per poter portare a casa il primo successo stagionale, davanti a Nicholas Spinelli e John McPhee, secondo e terzo rispettivamente.

Tanta Italia in Gara 1, con il portacolori del team VFT che ha conquistato il secondo gradino del podio, il suo primo in carriera. Nella sua gara di debutto in Supersport, anche il britannico del team Vince64 by Puccetti è riuscito a dire la sua, salendo sul podio all’inizio di questa nuova avventura. Da sottolineare che nelle prime tre posizioni troviamo tre costruttori diversi e questo è già un assaggio di quella che potrà essere la lotta durante la stagione.

Il sapore della vittoria è stato talmente tanto dolce per Bulega, che ha voluto sentirlo anche nella domenica mattina australiana (notte italiana). Il meteo in Gara 2 è stato sicuramente più clemente, consentendo ai piloti di scendere in pista con l’asciutto e sotto al sole. In condizioni differenti, il pilota Ducati è riuscito a imporsi, firmando la sua prima doppietta in Supersport.

Non è stato però tutto facile per Bulega: nella caccia al successo se l’è dovuta vedere con un agguerritissimo Stefano Manzi, che quest’anno è in forza al team campione del mondo Ten Kate. Solo due oche ci hanno privato di un grande duello per la vittoria. I due animali hanno compiuto un’invasione di pista, costringendo la Direzione Gara a esporre bandiera rossa quando mancavano cinque giri al termine. La gara non è ripartita, assegnando così la vittoria a Nicolò, primo davanti a Manzi.

Un pizzico di fortuna ha accompagnato il portacolori Aruba in questo secondo successo. Bulega ha infatti sferrato l’attacco poi rivelatosi vincente su Manzi proprio poco prima che la gara venisse interrotta. Dunque, al pilota del team Ten Kate la vittoria è sfuggita per un soffio, ma ha portato a casa il suo primo podio stagionale. Completa il podio di Gara 2 Can Oncu, che con la terza posizione della domenica si è riscattato del sabato da dimenticare. Il turco infatti, nel warm-up lap è scivolato, perdendo la possibilità di lottare con i rivali.