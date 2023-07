SSP | Manzi firma la doppietta a Imola e avvicina Bulega

Il ritorno del mondiale a Imola è stato atteso e il weekend di gara ha regalato spettacolo e colpi di scena. Sulla pista dedicata a Enzo e Dino Ferrari, un duello tutto italiano ha infiammato il pubblico di casa: Stefano Manzi e Nicolò Bulega si contendono il titolo e hanno rinnovato la battagli anche al Santerno. Ad avere la meglio è il pilota del team Ten Kate, che firma la doppietta imponendosi in entrambe le gare e si avvicina in campionato.

Ora Bulega e Manzi sono separati da 41 punti, con il pilota Ducati ancora in testa, ma avvicinato dal connazionale e diretto inseguitore. In una Gara 1 conclusa in anticipo a causa di una bandiera rossa per la caduta di Niki Tuuli, Manzi torna sul gradino più alto del podio per la prima volta dopo Misano. La vittoria è però controversa, un contatto nelle fasi iniziali co Federico Caricasulo compromette la gara di quest’ultimo, facendolo finire a terra. Ma la Direzione Gara decide di non giudicare l’accaduto e Manzi trionfa.

In seconda posizione c’è Marcel Schrotter, secondo con la MV Agusta. Il tedesco si inserisce tra i due italiani e contendenti al titolo, perché Nicolò Bulega è terzo alla bandiera a scacchi. Quarta posizione per Bahattin Sofuoglu, che porta l’altra MV a piedi del podio. Ancora Ducati al quinto posto con Yari Montella, che precede Raffaele De Rosa, sesto.

Così gli altri italiani: Nicholas Spinelli è settimo, mentre Filippo Fuligni, che sostituisce l’infortunato Andrea Mantovani nel team Evan Bros, è 11°. Luca Ottaviani, wild card a Imola, è 12° e Stefano Valtulini è 15°. Gara 1 difficile per gli altri: Emanuele Pusceddu, Federico Caricasulo e Federico Fuligni sono costretti al ritiro.

In Gara 2 si replica il duello Manzi e Bulega, con quest’ultimo che cerca la rivincita dopo la beffa del sabato. Ma anche nella domenica di Imola è il pilota del team Ten Kate a imporsi, sferrando un attacco che si rivela decisivo e che lo porta verso la doppietta in solitaria. Il leader di campionato può accontentarsi della seconda posizione, a oltre 7 secondi di distacco e complici anche le cadute di alcuni rivali.

Primo fra questi Federico Caricasulo, che scivola anche nella seconda manche quando è in lotta per il podio. Cade anche Bahattin Sofuoglu e di fatto i due consegnano il podio nelle mani di Yari Montella, che chiude Gara 2 in terza posizione conquistando il primo podio del weekend a Imola.

Adrian Huertas è quarto davanti a Raffaele De Rosa, mentre Marcel Schrotter, pur tenendo la terza posizione in campionato, non va oltre l’ottava posizione. Ancora una buona prestazione per Filippo Fuligni, che con la Yamaha del team Evan Bros è 12° al debutto con la squadra. Gara 2 complicata per gli altri italiani, che non vedono la bandiera a scacchi: ritirati Luca Ottaviani, Stefano Valtulini, Caricasulo, Emanuele Pusceddu, Federico Fuligni e Nicholas Spinelli.