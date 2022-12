SSP | Manzi correrà con Ten Kate nel 2023

Carica lettore audio

La squadra campione del mondo in carica della Supersport ha perso il suo pilota di punta Dominique Aegerter, passato alla Superbike dal 2023, e ha cercato immediatamente un sostituto. A salire in sella alla Yamaha del team olandese sarà Stefano Manzi, che ha ben figurato nel 2022, conquistando il posto più ambito della griglia di partenza.

Manzi, che ha debuttato in Supersport nel 2021, ha riportato Triumph al successo nel 2022, salendo sul gradino più alto del podio nella prima manche di Portimao. Oltre alla vittoria, l’italiano ha ottenuto altri cinque podi e la sua stagione gli ha permesso di farsi notare anche dal blasonato team Ten Kate, che ha scelto di puntare su di lui per il 2023.

Al fianco di Manzi troveremo Jorge Navarro, già annunciato in precedenza dal team. Sulla carta si tratta di un’ottima line-up, con l’italiano pronto ad affrontare il suo terzo anno nella categoria mentre lo spagnolo arriva dalla Moto2 per esordire in Supersport proprio nel 2023. "È uno dei migliori regali di Natale che un pilota possa desiderare: è fantastico firmare un contratto con Ten Kate Racing”, ha dichiarato Stefano Manzi. “Ho molta fiducia in questo progetto di Ten Kate Racing e Yamaha. Dopo un primo anno nel Campionato Mondiale Supersport, penso che questa sia la combinazione perfetta per mostrare il mio potenziale. Non vedo l'ora di scendere in pista e di lavorare con questa squadra".

Kevin Bos, team manager di Ten Kate, ha affermato: "Alla fine di quest'anno, possiamo guardare indietro a una grande stagione con il titolo piloti e il Campionato a squadre: un periodo di cui siamo incredibilmente orgogliosi. Ora guardiamo al 2023 e dove prima abbiamo presentato Jorge Navarro, ora possiamo annunciare con orgoglio che Stefano Manzi sarà il suo compagno di squadra al Ten Kate Racing nel Campionato Mondiale Supersport. Il giovane pilota italiano, proveniente dalla VR46 Riders Academy, ha molta esperienza nei Gran Premi e ha già completato un anno nel Campionato Mondiale Supersport, non senza successo. Siamo molto orgogliosi di questa formazione di piloti per il 2023. Ten Kate Racing dà il benvenuto a Stefano e gli augura il meglio. Non vediamo l'ora di vedere entrambi i piloti in azione insieme per la prima volta alla fine di gennaio, durante il test pre-stagionale all'Autodromo Internacional do Algarve di Portimao".