SBK | Mandalika: torna la pioggia, partenza di Gara2 ritardata!

Gara 2 è un replay di Gara 1: proprio come la prima manche del weekend, a Mandalika la Direziona Gara è stata costretta a ritardate la partenza dell'ultima gara del round indonesiano. La pioggia è tornata ad essere la grande protagonista della giornata, condizionando il programma della domenica e fermando i piloti, pronti a partire per Gara 2.

Anche la partenza di Gara 2 era stata ritardata di qualche minuto per via della pioggia che si era abbattuta sulla pista indonesiana qualche minuto prima della partenza. Lo scroscio è terminato presto e il tracciato si è asciugato in poco tempo, consentendo ai piloti di partire per disputare una Gara 1 che ha assegnato il titolo mondiale a Toprak Razgatlioglu.

Già la prima manche era stata spostata alla mattinata indonesiana (notte italiana) per via della pioggia che ininterrottamente cadeva nel sabato pomeriggio. L'acquazzone aveva impedito ai piloti di disputare la gara, pertanto la Direzione Gara aveva deciso di posticiparla alla domenica mattina, sostituendo così la Superpole Race.

La situazione si è ripresentata oggi e alle 16 i commissari scenderanno nuovamente in pista per verificare le condizioni dell'asfalto. Una prima verifica è stata svolta alle 15:30 e la decisione iniziale è stata quella di attendere un altro po' per fare un secondo check. A seguito di questa seconda verifica della pista si è deciso che ci sono le condizioni: si corre! La Pit Lane apre con la procedura rapida da regolamento e Gara 2 sarà ridotta a 12 giri.