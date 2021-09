SSP: Kenan Sofuoglu torna in pista a Jerez

Le leggende si sa, non vanno mai via del tutto, anzi. Sono sempre presenti nella storia dei campionati in cui hanno lasciato il segno. Kenan Sofuoglu non fa eccezione, continua ad essere una personalità importante ed è sempre in pista in qualità manager e mentore dei grandi e giovani talenti che stanno popolando la griglia di partenza del mondiale delle derivate di serie.

Questo venerdì a Jerez però, Sofuoglu svestirà i panni di manager e tornerà a indossare tuta e casco. La leggenda della Supersport salirà nuovamente in sella alla Kawasaki ZX-6R del team Puccetti, con cui è diventato l’indimenticabile stella della classe 600. Il turco sarà in pista solamente per una giornata, per ricordare la vecchia Supersport prima del rinnovo della categoria, atteso per il 2022.

Sofuoglu torna in moto a tre anni dal suo ritiro, dopo una carriera costellata di record. Il turco vanta 43 vittorie, 85 podi e 34 pole position, oltre a ben cinque titoli mondiali, vinti nel 2017, nel 2010, nel 2012 e i due consecutivi nel 2015 e nel 2016. Ben due dei campionati conquistati sono stati proprio con il team Puccetti, con cui è diventato definitivamente un punto di riferimento della Supersport. Solo Andrea Locatelli nel 2020 è riuscito ad avvicinare i numeri stratosferici di Sofuoglu in una stagione.

Manuel Puccetti, team manager Kawasaki Puccetti Racing, non nasconde l’emozione nel vedere di nuovo Sofuoglu in pista con la sua moto: “Siamo molto felici ed emozionati al pensiero di vedere di nuovo Kenan in pista con la nostra moto dopo tre anni, anche se solo per un giorno. Credo che Sofuoglu sia l’ambassador ideale per rappresentare il cambiamento che la