SSP | Frattura alla caviglia per Bayliss, test finiti in anticipo

Carica lettore audio

Non inizia di certo nel migliore dei modi il 2022 di Oli Bayliss, costretto a chiudere in anticipo il programma di test a Portimao. Impegnato quest’anno nel mondiale Supersport con Ducati, l’australiano era sceso in pista ieri per la prima giornata di test, ma poco prima di pranzo è stato protagonista di una caduta che gli ha impedito di proseguire il lavoro.

Una caviglia gonfia aveva preoccupato subito e il figlio d’arte è stato trasportato nel vicino ospedale di Faro per precauzioni. Esami più approfonditi hanno evidenziato la frattura composta del malleolo laterale della caviglia destra. Un esito tutt’altro che positivo per Bayliss, che avrebbe dovuto prendere familiarità con la Panigale V2 in vista della stagione che si aprirà ad aprile.

Non si conoscono ancora i tempi di recupero, ma sicuramente sarà impossibile per l’australiano tornare in pista oggi, ultima giornata di test sul tracciato dell’Algarve. Di fatto, Bayliss ha girato solo nella mattinata di ieri, ma la speranza è di tornare in pista il prima possibile, per fare in modo di arrivare preparato al debutto. Oli Bayliss infatti esordirà in Supersport nel 2022 come pilota titolare in forza al team Barni, sostenuto da Ducati. Il figlio del leggendario Troy sarà in sella alla Panigale V2.