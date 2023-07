SSP | Donington: doppietta Bulega nel trionfo italiano

Nicolò Bulega è il leader indiscusso del Mondiale Supersport e nel round di Donington ha ribadito il proprio dominio vincendo di forza sia Gara 1 che Gara 2. Con la doppietta firmata in Gran Bretagna, il pilota Ducati incrementa il proprio vantaggio nella classifica generale e vola a 247 punti, con 55 lunghezze su Stefano Manzi, secondo in campionato.

La festa sullo storico tracciato di Donington è tutta italiana, perché in entrambe le gare disputate il podio è interamente tricolore. Alle spalle del dominatore Bulega, in Gara 1 è proprio il diretto rivale in classifica Manzi a salire sul secondo gradino del podio, pur staccato di poco più di un secondo alla bandiera a scacchi. Ducati sorride nella manche del sabato grazie a un ottimo Yari Montella, che porta la Panigale V2 del team Barni in terza posizione.

Quattro italiani nelle prime quattro posizioni, con Federico Caricasulo che passa sulla linea del traguardo per quarto, confermando quanto la Ducati sia la moto da battere in questa stagione della Supersport. Manzi è infatti l’unico a interrompere l’egemonia della Panigale in sella alla Yamaha del team Ten Kate. Ancora una R6 in quinta posizione, con Glenn van Straalen, mentre il primo dei piloti Kawasaki è Adrian Huertas, sesto.

Raffaele De Rosa chiude Gara 1 in settima posizione davanti alla MV Agusta di Marcel Schrotter, ottavo. Chiudono la top 10 Tom Booth-Amos e Valentin Debise, nono e decimo rispettivamente. Così gli altri italiani: Federico Fuligni è 19° e Nicholas Spinelli 24°. Assente Andrea Mantovani, che ha rimediato un forte trauma alla tibia sinistra in prova e non ha potuto proseguire il weekend.

Tripletta italiana anche in Gara 2, con Bulega vincitore davanti a Montella, autore del secondo podio del weekend. Con la terza posizione, Federico Caricasulo regala a Ducati la tripletta che conferma il grande dominio della due cilindri di Borgo Panigale. Gara in salita invece per Stefano Manzi, che scivola mentre è secondo alla caccia di Bulega.

Si stava ripetendo il copione di Gara 1, quando il pilota Ten Kate ha perso l’anteriore riprendendo la via della pista a caccia della rimonta. Nella foga, un contatto lo fa incappare in un Long Lap Penalty, che sconta e conquista alla bandiera a scacchi la quinta posizione alle spalle di Adrian Huertas.

Tom Booth-Amos e Valentin Debise arrivano al traguardo in sesta e settima posizione rispettivamente. Bahattin Sofuoglu si riscatta dopo un sabato difficile e chiude Gara 2 all’ottavo posto, mentre il gruppo dei primi dieci è completato da Raffaele De Rosa, nono, e Glenn Van Straalen, decimo. Così gli altri due italiani: Nicholas Spinelli è 16°, mentre Federico Fuligni è 21°.