SSP | Barcellona: Gara 1 a Bulega, poi la prima di Sofuoglu

Barcellona ha un sapore agrodolce per Nicolò Bulega, che vi arrivava da leader incontrastato e, dopo la vittoria in Gara 1, viene tradito dalla sua Ducati nella domenica catalana, lasciando campo libero agli avversari. Nonostante lo zero in cui incappa, il portacolori Aruba resta leader del campionato Supersport, ma l’Italia può comunque festeggiare, grazie a una sontuosa vittoria di MV Agusta con Bahattin Sofuoglu. Prima doppietta per il marchio italiano grazie al secondo posto di Marcel Schrotter in Gara 2.

Al Montmelo è ancora una volta un trionfo tricolore, con Bulega grande dominatore il sabato. Sul podio con lui salgono entrambe le MV, grazie alla seconda posizione di Marcel Schrotter e alla terza di Sofuoglu. Le curve del tracciato di Barcellona ben si adattano ai due piloti MV, che ingaggiano una grande battaglia con Stefano Manzi. Il portacolori Ten Kate è autore di una bagarre con Sofuoglu per l’ultimo gradino del podio, i due arrivano in volata al traguardo, ma è poi il turco ad avere la meglio. Se il cronometro dava ragione a Manzi, il verde no: la Direzione Gara infatti sanziona il pilota Yamaha per aver passato i limiti della pista e cede di fatto il podio a Bahattin.

Con la penalità, Manzi è sesto alle spalle di Glenn van Straalen e Federico Caricasulo, quarto e quinto rispettivamente. Così gli altri italiani in Gara 1: Nicolas Spinelli è nono, mentre Yari Montella è 11°. Più attardati Raffaele De Rosa, 15°, e Andrea Mantovani, che non va oltre la 20esima posizione. L’ultimo dei piloti tricolore è Federico Fuligni, 23°.

Bahattin Sofuoglu Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

In Gara 2 Bulega è pronto a replicare, ma non riesce a dettare il ritmo, consentendo al gruppo dei primi di lottare per le posizioni di testa. Nella ricerca sfrenata della doppietta in questo weekend, il leader del campionato viene tradito dalla sua Panigale, rimanendo a bordo pista e cedendo la strada ai rivali. Si accende la lotta per il successo tra le due MV Agusta, che firmano una sontuosa doppietta con Sofuoglu e Schrotter. Il turco centra il suo primo successo e il tedesco contribuisce all’impresa regalando la prima doppietta MV Agusta in Gara 2 dopo molti anni.

Doppietta inaspettata quella di Gara 2, perché Manzi si infila tra i due compagni di squadra e passa al traguardo in seconda posizione, ma anche stavolta viene penalizzato per aver superato i limiti della pista. Il pilota Yamaha resta così in terza posizione. Così gli altri italiani: Federico Caricasulo è sesto e precede Nicolas Spinelli, settimo. Chiude la top 10 Raffaele De Rosa, mentre Yari Montella è 16° davanti ad Andrea Mantovani e a Federico Fuligni, 16° e 17° rispettivamente.