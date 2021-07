SSP, Assen, Gara 1: Aegerter vince e consolida il primato

In occasione del round di casa, il team Ten Kate ha presentato una livrea speciale che è salita sul gradino più alto del podio in Gara 1. Ad Assen infatti Dominique Aegerter ha trionfato davanti al pubblico olandese regalando alla squadra il successo sulla sua pista. Con il trionfo in questa prima manche, inoltre, lo svizzero amplia il proprio vantaggio nella classifica generale, tenendosi alle spalle il suo diretto rivale Steven Odendaal.

Aggressivo sin da subito, Aegerter non si è lasciato intimidire da un aggressivo ed efficace Odendaal, che nei primi giri ha provato la fuga dopo essere andato al comando. I due hanno dato vita a un grande duello, a cui poi si è aggiunto Philipp Oettl subito dopo, ingaggiando così una lotta per il podio senza sconti. Con il passare dei giri però lo svizzero del team Ten Kate ha dato lo strappo, passando sotto la bandiera a scacchi con 3 secondi di margine sul portacolori Evan Bros. Odendaal infatti ha tagliato il traguardo in seconda posizione, limitando i danni ma perdendo terreno nella generale ed è così a 22 lunghezze dal leader.

A chiudere il podio troviamo un solidissimo Oettl, in lotta con Odendaal per tutte le prime fasi di gara, quando ormai il leader era lontano. I due si sono scambiati le posizioni, dando vita a un duello che però nel finale è appassito, tanto che il tedesco ha tagliato il traguardo con quasi nove secondi di distacco dalla vetta, cinque dal sudafricano. Resta ai piedi del podio Jules Cluzel, protagonista di una bagarre con Randy Krummenacher e Manuel Gonzalez. Il francese ha avuto a meglio fra i tre nel finale, approfittando di un errore dei due rivali durante un sorpasso, con lo svizzero che ha poi chiuso quinto davanti al pilota del team ParkinGo, sesto. Lo spagnolo però continua a farsi notare e nelle prime fasi di gara si era fatto insidioso per la lotta per il podio.

Alle spalle di Gonzalez troviamo Can Oncu, settimo con la Kawasaki del team Puccetti. Il turco precede Federico Caricasulo, ottavo e deluso da questo avvio di stagione non eccellente. Chiudono la top 10 Manuel Alcoba e Sheridan Morais, nono e decimo rispettivamente. In una gara dove in molti sono caduti, tutti i piloti arrivati al traguardo hanno preso punti: è il caso di Peter Sebestyen, 11esimo alla sua prima gara con il team Evan Bros come secondo pilota, e di Luca Bernardi, 12esimo. Il sammarinese è anche incappato in una penalità per aver causato un incidente che ha provocato la caduta di Takala, fortunatamente senza conseguenze. Il pilota del team CM Racing però conquista un punto che gli consente di restare in quarta posizione nella classifica generale.

Sono finiti a terra anche Raffaele De Rosa, Szkopek e Niki Tuuli, con quest’ultimo protagonista di una caduta spettacolare: il finlandese, nel tentativo di superare Krummenacher, ha perso il controllo della sua MV Agusta, incappando nell’ennesima caduta della stagione, per fortuna innocua. Attardati gli altri italiani: Michel Fabrizio è 13esimo, mentre Kevin Manfredi è 15esimo e precede Leonardo Taccini e Federico Fuligni, 16esimo e 17esimo rispettivamente. Luca Montella è solo 20esimo.