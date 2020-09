SS300: squalificato Rodriguez Nunez per irregolarità tecnica

Cambiano i risultati delle gare di Aragon della classe Supersport 300, perché Victor Rodriguez Nunez della 2R Racing è stato squalificato da tutte le gare disputate sul tracciato spagnolo, sia quelle del round di Aragon che quelle del round di Teruel.

Una sanzione che ha impatto soprattutto sul risultato di gara 1 dello scorso weekend, visto che lo spagnolo si era imposto davanti al turco Bahattin Sofuoglu, che quindi ha ereditato il gradino più alto del podio.

Rodriguez Nunez è stato escluso in seguito alle verifiche tecniche, in quanto la testa del cilindro della sua Kawasaki risultava modificata. Per questo, è stato squalificato da tutti gli eventi in cui la sua moto montava questo propulsore, quindi sia dal round di Aragon che da quello di Teruel.