Sofuoglu: “Toprak ha ricevuto proposte per la MotoGP”

Nonostante i motori siano fermi da un po’, il mercato piloti è in fermento e molti sono i movimenti portati avanti anche in fase di lockdown. Tra rinnovi ed incertezze, spunta un’offerta MotoGP inaspettata. Toprak Razgatlioglu, pilota di punta del mondiale Superbike, ha suscitato l’interesse da parte di un team della classe regina dei prototipi, il cui nome è però sconosciuto.

A rivelarlo è Kenan Sofuoglu, manager e mentore del giovane pilota turco, che in un’intervista a worldsbk.com ha parlato del futuro di Razgatlioglu, ora uno dei più blasonati piloti delle derivate di serie. Ma non solo Toprak: la leggenda del mondiale Supersport ha portato in auge la Turchia grazie alla sua ricerca e cura di giovani talenti, ultimi arrivati i fratelli Oncu.

“Credo che la cosa più grande che io abbia mai fatto nella vita sia stata aprire la porta a tutti questi talenti – afferma Sofuoglu – Ora tutti vediamo Toprak, ho trascorso 10 anni con lui e guardiamolo adesso. La prima volta che l’ho portato su una moto era il 2010, su una piccola pista che mi ero costruito per allenarmi. L’ho preso e mi ricordo che era molto, molto lento. È incredibile pensare che in dieci anni sia diventato uno dei piloti Superbike più veloci al mondo!”.

"Poi ho adocchiato i fratelli Can e Deniz Oncu, erano piloti motocross in Turchia del 2013. Ho detto ad entrambi ‘Non vi posso aiutare molto se restate nel cross, ma se passate all’asfalto, vi posso aiutare molto. Conosco molti tema, piloti, campionati dove portarvi’. Ho preso subito una moto, era una 100cc giusto per far provare loro la guida su asfalto sulla mia pista. solo cinque anni dopo, Can ha fatto la storia a Valencia. Credo che questo sia un grande successo e ne sono molto orgoglioso”.

Il cinque volte campione del mondo Supersport afferma con certezza di non essere l’unico a nutrire stima nei confronti di Razgatlioglu: “Jonathan Rea è uno dei piloti più gentili del paddock, ho sempre avuto un buon rapporto con lui. Eravamo compagni di squadra in Ten Kate. Ha sempre aiutato Toprak, gli piace molto, ma penso che sia apprezzato da molti piloti. Io credo sempre che lui sarà il prossimo campione del mondo turco, anche Jonathan l’ha candidato come prossimo campione”.

Tutto ciò però va ben oltre la Superbike e la leggenda turca rivela che il proprio pilota ha ricevuto delle proposte dalla MotoGP. Non è dato sapere il team che ha lanciato la proposta, ma Sofuoglu afferma che non è nei piani di Razgatlioglu: “Posso dire che Toprak è già stato al centro di interesse da parte della MotoGP e gli ho detto subito che l’offerta venuta da un buon team non era male, ma il nostro obiettivo principale è di essere in Superbike. Quando l’ho portato alla Superstock 1000, gli ho detto che l’obiettivo doveva essere quello di diventare campione del mondo Superbike per molti anni. Se vincesse in Superbike nel 2021, ma vincere tutto, e se ci fosse un’offerta di un team ufficiale, i piani cambierebbero. Se volesse, potrebbe passare in MotoGP. Ma l’obiettivo è quello di entrare nella storia e diventare una delle leggende del Mondiale Superbike”.