Smith torna in Supersport con il team VFT Racing

Dopo un anno di assenza dalla scena mondiale, Kyle Smith tornerà sulla griglia di partenza della Supersport e lo farà con il team VFT Racing. Il pilota britannico trova il suo spazio nella rinnovata classe intermedia, e farà coppia con il confermato Marcel Brenner, in una line-up a due piloti anche quest’anno.

L’ultima stagione completa da pilota titolare nel mondiale era stata nel 2019, in cui era diventato campione europeo Supersport con il team Pedercini. Nel 2020 la sua presenza non è stata fissa, ma ha corso solamente due round. Smith infatti era sceso in pista con il team GMT94 per sostituire l’infortunato Jules Cluzel sul finire della stagione, ed era salito sul podio a Barcellona e a Magny-Cours.

Nel 2021 Smith ha disputato il campionato britannico Supersport con Dynavolt Triumph, chiudendo in settima posizione nella classifica generale. Quest’anno torna nel mondiale come pilota titolare, nella stessa categoria dove in passato ha ottenuto tre successi e nove podi totali. Smith afferma: “Sono davvero motivato di tornare nel mondiale Supersport e iniziare un nuovo progetto con un team che crede in me. Non vedo l’ora di lavorare sodo per una stagione di successo e mostrare ciò che siamo in grado di fare. Vorrei anche ringraziare tutti gli sponsor che ci sostengono”.

Fabio Menghi, Team Manager VFT Racing, commenta: “Stavamo lavorando sull’avere una line-up formata da piloti veloci per il 2022, e sono molto contento di avere Kyle Smith nel nostro team. Kyle e Marcel formano un duo di piloti che ci daranno più di qualche soddisfazione, specialmente perché il nostro team, che ha più di 30 anni di esperienza, è più motivato e affamato di successi che mai. Vorrei ringraziare gli sponsor e tutti coloro che credono in questo progetto come ci crediamo noi”.