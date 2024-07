SBK | Zambenedetti: “Facile piangere e far penalizzare i rivali. Noi reagiamo”

Dopo due anni di dominio, Ducati si ritrova quest’anno non solo a combattere con degli avversari più competitivi, ma anche a inseguire. A Donington, infatti, Alvaro Bautista si presenta in seconda posizione, alle spalle del leader Toprak Razgatlioglu. Il turco ha preso la vetta del Mondiale Superbike a Misano, dopo aver approfittato di qualche difficoltà del campione in carica e aver firmato una tripletta.

Ducati però non è rimasta a guardare e, durante questo mese trascorso fra Misano e Donington, ha lavorato sugli aspetti da migliorare per poter tornare a essere davanti a tutti in gara, ma soprattutto in campionato. A raccontare il lavoro svolto a Borgo Panigale ci ha pensato Marco Zambenedetti con i colleghi di GPOne: “Arriviamo a questo appuntamento dopo un weekend tosto come quello di Misano, però sono dell'idea che non è una gara a definire il Mondiale”.

“Abbiamo perso la vetta della classifica, ma non ci diamo per vinti prima del tempo, inoltre contro Toprak e BMW non è finita qua. In queste settimane abbiamo lavorato, analizzando quello che abbiamo fatto a Misano e abbiamo cercato delle soluzioni per ripartire con maggiore competitività. L'ultimo test si è rivelato interessante e i frutti del nostro lavoro si potrebbero già vedere a Donington. Ora arrivano piste su cui Toprak è sempre stato fortissimo, ma noi non ci arrendiamo perché siano consapevoli di quello che potrebbe essere il potenziale”, ha spiegato il Coordinatore Tecnico Ducati SBK.

Una delle ragioni per cui Ducati non sta dominando più come in passato è la modifica regolamentare. L’introduzione del peso minimo con la zavorra sulla Panigale V4R ha cambiato gli equilibri per Bautista, che fatica a ritrovare quel feeling che tanto gli aveva dato fiducia per dominare il campionato: “È inutile negare che in questa prima parte di stagione abbiamo faticato per diversi motivi, uno di questi è il regolamento, che a mio avviso è più favorevole per altri”.

Ma non è solo zavorra, come spiega Zambenedetti: “Ovviamente, con il discorso della zavorra, Alvaro non ha più quella fiducia nella guida che aveva la scorsa stagione. Però poi c’è la questione benzina, che va ad influire sull'erogazione del motore, così come le gomme: da quest'anno Pirelli ha deciso di non portare più la 800. Ci sono quindi tanti fattori che hanno influenzato il risultato”.

Ducati ha lavorato per far fronte alle novità tecniche che hanno messo in difficoltà la squadra, con Alvaro Bautista in particolare. Tuttavia, il Coordinatore Tecnico Ducati vuole togliersi un sassolino dalla scarpa e lancia una stoccata ai rivali: “Una cosa però voglio dirla: è facile piangere come fanno alcuni per poi attaccare e penalizzare gli altri. Ma io preferisco reagire e lavorare cercando di colmare quel divario ad ora esistente".

“Non voglio che passi il concetto per cui BMW vince solo perché ha le concessioni. Non credo sia giusto. Se Toprak fosse stato in BMW lo scorso anno, sarebbe stato bello vedere se BMW avesse goduto delle superconcessioni quest'anno. Invece Alvaro e Ducati sono stati penalizzati in questo modo. Detto ciò, penso si siano allineate due componenti… Da una parte il talento di Toprak, dall'altro il lavoro di BMW”, chiarisce Zambenedetti.

In questa situazione, come sarà il futuro di Ducati? Dovrà fare a meno di Bautista o potrà contare ancora sul campione del mondo in carica? “Spero che Alvaro continui con noi e riesca a trovare un accordo soddisfacente così come la motivazione per lottare anche in queste condizioni più difficili. Noi tutti crediamo in lui e nelle sue capacità”, spiega il Coordinatore Tecnico Ducati.

La Casa di Borgo Panigale deve però prepararsi a ogni scenario e uno dei nomi maggiormente tenuto in considerazione è quello di Andrea Iannone nel caso Bautista decida di lasciare il progetto: “Siamo più che sorpresi del suo rendimento tanto che diamo per scontati i suoi risultati. Noi però non dobbiamo dimenticarci lo stop di quattro anni e il fatto di dover riprendere dopo così tanto tempo tutti gli automatismi. Sono convinto che Andrea potrà giocarsi tutte le carte a sua disposizione. Ovviamente non sarà facile andare su piste nuove e trovare da subito la giusta strada da seguire. Qualora Bautista dovesse fermarsi, lo stiamo considerando per il 2025”.