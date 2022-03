SBK | Yamaha presenta la moto...numero uno: ecco la R1 di Toprak

Carica lettore audio

Le voci che lo danno in MotoGP si rincorrono incessantemente dallo scorso anno, ma al momento Toprak Razgatlioglu è il numero 1 in Superbike e ce lo ricorda anche con il numero sul cupolino. Yamaha oggi ha presentato la R1 che andrà a schierarsi in griglia di partenza per la stagione 2022 e lo fa proprio a Barcellona, dove venerdì e sabato si svolgeranno alcuni degli ultimi test prima dell’inizio del campionato.

La R1 del turco è la moto da battere e il numero 1 che campeggia sul cupolino non ce lo fa certo dimenticare. Impossibile non ricordare inoltre l’impresa di Razgatlioglu, che ha conquistato il titolo nel 2021 interrompendo il dominio di Jonathan Rea. Il campione del mondo in carica sarà affiancato anche nel 2022 da Andrea Locatelli, autore di un debutto eccezionale lo scorso anno e ottima spalla in un team che sulla carta si presenta fortissimo.

Toprak Razgatlioglu afferma: “Il team ha svolto un lavoro incredibile durante l'inverno e mi sono divertito a provare tutti gli sviluppi della moto! La nuova R1 è fantastica e siamo pronti a iniziare la nuova stagione. Dico sempre che il mio approccio sarà sempre lo stesso: lottare per le vittorie in gara ogni round. Non vedo l'ora di guidare la mia moto nei test di questa settimana a Barcellona, continueremo a lavorare sul pacchetto gara e cercheremo di migliorare dopo gli ottimi test che abbiamo fatto il mese scorso ad Aragon e Portimao. Sarà anche bello osservare i nostri rivali per il 2022, ma siamo concentrati sul nostro box per questi ultimi giorni prima della prima gara”.

Andrea Locatelli dichiara: “Non vedo l’ora di ricominciare a correre! È la mia seconda stagione nel mondiale Superbike e con Yamaha, quindi sicuramente abbiamo obiettivi più alti rispetto allo scorso anno. Nonostante abbiamo più esperienza, l’obiettivo resta quello di cercare di migliorare in ogni sessione per essere in grado di lottare per il podio ogni fine settimana. Questo è il nostro obiettivo e spero che possiamo fare bene dalla prima all'ultima gara! Voglio provare a vincere nel 2022, perché è importante per me e anche per la squadra. Abbiamo avuto una stagione incredibile l'anno scorso, ma sono pronto a fare il prossimo passo. La Yamaha R1 sembra grandiosa, abbiamo nuovi colori sulla moto, ma anche alcuni nuovi sviluppi e parti che abbiamo provato durante i test invernali. Ora dobbiamo solo definire il pacchetto da utilizzare durante la stagione. Yamaha ha fatto un lavoro fantastico sulla moto per migliorarla e siamo quasi pronti a partire!”.