SBK | Yamaha: indicazioni positive a Jerez nonostante la pioggia

La pioggia ha condizionato la tre giorni di test privati del Mondiale Superbike andati in scena questa settimana a Jerez de la Frontera, ma in casa Yamaha hanno cercato di fare buon viso a cattivo gioco per portare avanti lo sviluppo della R1.

Il vice-campione del mondo Toprak Razgatlioglu è sceso in pista solamente nelle prime due giornate, mentre il suo compagno di box Andrea Locatelli è rimasto in azione anche giovedì. Inoltre, per aiutarli a provare le novità arrivate da Iwata è stato impiegato anche il collaudatore Niccolò Canepa.

"A Jerez c’è stata un po’ troppa pioggia, sarebbe stato bello se fosse stato più asciutto ma per me è stato anche divertente. Nell’ultima parte di stagione abbiamo compiuto dei progressi sul bagnato e abbiamo potuto vederlo in questo test a Jerez dove sono stato molto più a mio agio sul bagnato. Siamo migliorati, questo è un bel modo per chiudere la stagione e quindi ne sono davvero molto contento", ha detto Razgatlioglu alla conclusione del suo lavoro.

Se il pilota turco non ha dato troppe informazioni, il team manager Paul Denning è entrato un po' più nel succo di quelle che sono state le novità della R1 valutate in Andalusia.

"Tanto materiale e sviluppi che Yamaha aveva bisogno di valutare e su cui prendere delle decisioni per la stagione 2023. Nonostante le condizioni di bagnato non ci abbiano permesso di valutarle nella loro totalità, abbiamo accumulato dei chilometri molto utili e tratto alcune indicazioni interessanti sia in termini di hardware, con il principale obiettivo legato alla ricerca di un maggior grip al posteriore che in termini di accelerazione, setting elettronici ed evoluzione della piattaforma software", ha detto Denning.

"Un aspetto molto positivo è stata la conferma dello sviluppo di Toprak in termini di velocità in condizioni di bagnato. In passato è stato il suo punto debole, ma nel corso degli ultimi due anni è migliorato tanto e la prima giornata di test lo ha riconfermato. Ha completato tanti giri e in ogni giro ha avuto un ottimo passo ed è stato considerevolmente più veloce rispetto agli altri piloti che hanno preso parte al test".

"Locatelli ha svolto anche l’ultima giornata di test mentre Toprak è tornato a casa dopo la prima giornata e mezzo di lavoro. Loka ha compiuto dei passi avanti particolarmente lavorando in condizioni di bagnato con degli sviluppi legati alla strategia elettronica e ha di nuovo riconfermato la direzione in termini di ricerca del grip posteriore con lo sviluppo hardware", ha concluso.

Nonostante una scivolata senza conseguenze, anche il pilota italiano infatti ha tracciato un bilancio positivo del test.

"Abbiamo provato alcune parti nuove e provato a compararle a quelle vecchie per capire, sul bagnato, se possano fare al caso nostro. In generale ritengo che l’ultima giornata di test sia stata positiva. Abbiamo capito delle cose in più e siamo veloci. In generale abbiamo tanti dati da analizzare nel corso dell’inverno, anche se legati al bagnato".

"Alla fine non sono del tutto contento dato che abbiamo girato solo in condizioni di bagnato e non siamo riusciti a fare niente sull’asciutto. Per i ragazzi è importante avere tanti dati da analizzare. Girare sul bagnato va bene in ottica futura. Ho riportato una piccola caduta ma con la pioggia è normale. A volte capita".