SBK | Yamaha GRT: arriva l’occasione per Dominique Aegerter?

Carica lettore audio

Remy Gardner in Superbike: questo era il segreto meno custodito delle ultime manovre di mercato. Dopo tante voci, la notizia è stata confermata la scorsa settimana e l’australiano ha trovato il suo posto nelle derivate di serie dal 2023 dopo la grande delusione in MotoGP. L’attuale pilota KTM andrà a sostituire Garrett Gerloff, che a fine 2022 lascerà la Yamaha per approdare in BMW, delineando ancora di più la griglia di partenza della prossima stagione.

Le line-up sono ormai quasi complete, restano ancora pochi tasselli da inserire per definire totalmente i nastri di partenza del 2023 del mondiale Superbike e un nuovo rookie si aggiunge ai piloti provenienti dalla MotoGP. Il team GRT, squadra satellite Yamaha, ha accolto Remy Gardner nel box, ma ancora non è dato sapere chi sarà il suo compagno di squadra. Se infatti le ufficialità sono giunte quasi tutte, resta ancora un dubbio sulla seconda sella del team indipendente che fa capo a Iwata.

Attualmente è Kohta Nozane il secondo pilota del team GRT, ma alla luce dei risultati e della pressione che viene dalla Supersport, non è così difficile pensare che la sua sella possa vacillare in vista del prossimo anno. Il giapponese infatti è attualmente 19° nella classifica generale con soli 13 punti, a differenza del suo compagno di squadra, che nonostante una stagione particolarmente complicata (qui l’intervista a Garrett Gerloff) si trova in 11esima posizione a 76 punti.

Kohta Nozane, GRT Yamaha WorldSBK Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Chi invece ottimi risultati li sta portando è Dominique Aegerter, già lo scorso anno alla ricerca di un posto in Superbike. Lo svizzero non era riuscito a trovare una sistemazione nella classe regina delle derivate di serie nonostante il titolo mondiale in Supersport e quest’anno ha proseguito il suo cammino nella 600, dove sta dominando. Tuttavia, in classifica il portacolori Ten Kate ha solo 19 punti di vantaggio su Lorenzo Baldassarri, suo diretto inseguitore. La lotta mondiale tra i due è intensa, ma Aegerter ha dimostrato una grande solidità ed è già da diverso tempo che si sollevano richieste per averlo in Superbike.

Queste però non si sono mai concretizzate, almeno fino ad ora. Tuttavia, il posto di Nozane potrebbe vacillare pericolosamente e sembra proprio arrivato il momento per lo svizzero di cogliere l’occasione e fare il salto che tanto ambiva. Nulla è ancora confermato, ma già dal round di Magny-Cours, con le voci che si rincorrevano di Gerloff in BMW e Gardner in GRT aveva iniziato a circolare l’ipotesi che la squadra satellite Yamaha fosse pronta al rinnovo totale. Si tratta solo di voci, appunto. Eppure GRT potrebbe concretamente rappresentare l’occasione vera e propria per Dominique Aegerter, pronto alla promozione.

Lo svizzero non ha mai nascosto il fatto di aver parlato con diversi costruttori, la voglia di fare il salto di categoria è tanta e ora sembra che si stia presentando l’opportunità vera. Non bisogna però dimenticare Lorenzo Baldassari, arrivato quest’anno in Supersport e già in lotta per il titolo con la Yamaha del team Evan Bros. L’italiano ha le stesse ambizioni del suo diretto rivale e in questo momento c’è “una sella per due”, ma le probabilità che la scelta ricada su Aegerter sono di gran lunga maggiori. Sempre qualora Nozane non fosse confermato.