SBK | Wild card con Motoxracing ad Estoril per Luca Bernardi

Penultimo appuntamento con il WorldSBK questo fine settimana per lo Yamaha Motoxracing WorldSBK Team sul circuito dell’Estoril, in Portogallo. In questo undicesimo round, la squadra di Sandro Carusi schiererà un attacco a due punte, affiancando a Bradley Ray la wild card Luca Bernardi, che subentra quindi ad Alessandro Delbianco, che come lui aveva disputato un'uscita "one-off" a Cremona.

Nato a San Marino il 29 agosto 2001, Bernardi ha iniziato la propria carriera nel 2014 nel CIV Campionato Italiano Velocità, prima in Premoto3 e successivamente in Moto3. Nel 2017 è passato in Supersport 300 ed ha conquistato subito il titolo italiano. Nel 2018 ha corso nel mondiale della 300 per poi tornare nel CIV nel 2019, questa volta nella classe Supersport. L’anno successivo si è laureato Campione d’Italia Supersport e nel 2021 è passato al mondiale nella stessa categoria.

Dopo un ottimo inizio, con all’attivo 5 podi ed una pole position, Bernardi si è infortunato a Magny-Cours e per lui la stagione è finita lì. E’ tornato in moto nel 2022, facendo il grande salto nel mondiale Superbike, nel quale ha raccolto 35 punti con il Team Barni. L’anno seguente ha disputato ancora il CIV, ma nella categoria Superbike, dove ha corso nelle ultime due stagioni, conquistando 3 vittorie e 11 podi. E’ alla sua prima esperienza con la Yamaha YZF-R1.

"Ho sempre seguito ed ammirato la carriera di Luca, dalla sua partecipazione al campionato bLU cRU con la R3 fino ai successi nel mondiale Supersport. Sono contento di potergli dare una seconda possibilità in Superbike, dopo il suo esordio sfortunato nel 2022, affiancandolo a Ray che sta crescendo con continuità. Per il nostro Team è un ulteriore prova in funzione del 2025, quando schiereremo due moto nel WorldSBK", ha detto il team principal Sandro Carusi.

"Affronto questo round portoghese con la speranza di trovarmi a mio agio con la squadra e di trovare subito un buon feeling con la R1, che non ho mai guidato in precedenza. Non mi pongo particolari obiettivi se non quelli di impegnarmi al massimo e di fare un weekend in crescita. Conosco la pista dell’Estoril per averci già corso nel 2022, quando andai a punti in entrambe le gare lunghe. Ringrazio Sandro Carusi e la Yamaha per avermi offerto questa grande possibilità e spero di ripagarli con i migliori risultati possibili", ha aggiunto Luca Bernardi.