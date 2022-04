SBK | Van der Mark torna sulla sua BMW ad Assen dopo l'infortunio

Carica lettore audio

Michael Van der Mark ha subito una frattura ad una gamba mentre si allenava su una mountain bike nel mese di marzo.

Dopo un primo trattamento immediato, l'olandese si è successivamente sottoposto ad un intevento chirurgico. Cosa che lo ha costretto a saltare gli ultimi due test pre-campionato e la tappa inaugurale ad Aragon, all'inizio di questo mese.

Anche se non è ancora completamente in forma, il 29enne è fiducioso di poter ottenere il via libera dai medici per scendere in pista questo fine settimana sulla sua pista di casa, ad Assen.

"Dopo la pausa forzata di diverse settimane mi sento pronto a tornare nel mio round di casa ad Assen. Naturalmente, dipende dal controllo medico di giovedì, ma sono fiducioso di poter tornare sulla mia BMW M 1000 RR nel fine settimana", ha detto van der Mark.

"Il processo di guarigione dopo l'intervento è andato molto bene. Ho anche fatto diversi trattamenti che sembrano aver contribuito ad accelerare il mio recupero. Mi sono allenato regolarmente in palestra, con un programma adattato, e questo mi ha permesso di mantenere la mia forma fisica ad un livello elevato".

"Naturalmente, non mi aspetto di correre al top ad Assen. So che sarà una sfida, in quanto non guido la mia BMW M1000RR dalla fine dello scorso anno e ho perso tutti i test pre-stagionali in primavera, quindi non conosco tutti gli sviluppi fatti durante l'inverno e ho bisogno di capirli prima di poterne beneficiare".

"Inoltre, mi sento molto bene ma non sono ancora tornato al 100% della forma fisica, quindi per me la cosa più importante sarà tornare in azione senza concentrarmi sui risultati. Poi andremo avanti passo dopo passo".

Michael van der Mark, BMW Motorrad WorldSBK Team Photo by: BMW AG

Dopo le grandi difficoltà vissute nella tappa inaugurale di Aragon, l'altro pilota della BMW, il nuovo arrivato Scott Redding, spera che la tappa olandese possa imprimere una svolta positiva alla sua stagione.

"Assen è una buona pista per me, una pista su cui ho ottenuto tanti buoni risultati in passato", ha detto Redding, che è stato incaricato di guidare i lavori di sviluppo della BMW quest'anno dopo due stagioni in Ducati.

"È una pista che mi piace molto. Mi piace andare in Olanda, l'atmosfera è sempre incredibile con i fan. Ho anche vissuto lì per un po', quindi ho alcuni amici lì ed è sempre molto bello per me andare ad Assen".

"Penso che forse è anche un circuito un po' più adatto alla nostra moto, quindi spero di ottenere risultati migliori rispetto ad Aragon e poi lavorare da lì. Quindi non vedo l'ora che arrivi il fine settimana".