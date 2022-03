SBK | Van der Mark potrebbe saltare la prima gara ad Aragon

Carica lettore audio

Michael van der Mark si stava allenando in vista dell'inizio della stagione della Superbike lo scorso fine settimana, quando è caduto con la sua mountain bike, procurandosi la frattura di una gamba.

Il pilota olandese è già stato costretto a rinunciare ai test pre-stagionali di questa settimana a Misano e, secondo le previsioni, difficilmente potrà recuperare complitamente prima del secondo round, previsto per la fine di aprile nella sua Assen.

"E' un vero peccato che Michael si sia infortunato all'ultimo minuto in allenamento", ha detto il team principal Shaun Muir. "E' stato solo molto sfortunato, perché si stava allenando su una mountain bike. Ma ormai è andata, dobbiamo solo aspettare che guarisca".

"Scopriremo presto quanto tempo ci vorrà per il suo recupero completo e quando potrà operarsi, perché sicuramente ha bisogno di una placca. Aspetteremo la risposta per questo".

"Ovviamente è giù di morale e anche io sono deluso, perché abbiamo lavorato duramente durante l'inverno per preparare la moto. La nostra opinione onesta è che sia più facile che rientri ad Assen. Questo sarà l'obiettivo per me. Al momento non è pianificata una sostituzione, ma ne discuteremo con BMW".

In assenza di van der Mark, il nuovo arrivato Scott Redding ha dovuto portare avanti in solitaria lo sviluppo nella prima giornata dei test di Misano, conclusa al decimo posto con un tempo di 1'35"592, quindi circa 1"5 più alto del miglior crono di Alvaro Bautista, tornato in Ducati dopo due anni deludenti in Honda.

Curiosamente, le M1000RR satellite sono state più veloci per i colori della Bonovo MGM, con Loris Baz che ha staccato il quarto tempo ed Eugene Laverty che invece si è piazzato ottavo.

BMW entra nella stagione 2022 dopo essere riuscita a tornare alla vittoria in Superbike lo scorso ottobre, quando è stato proprio van der Mark a trionfare sul bagnato in occasione del round di Portimao.

Come detto, accanto all'olandese la Casa tedesca ha ingaggiato Redding, reduce da due stagioni positive con la Ducati: al debutto in SBK, nel 2020, è stato vice-campione del mondo alle spalle di Jonathan Rea, mentre lo scorso anno ha chiuso terzo.

