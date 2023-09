SBK | Ungheria pronta a entrare in calendario nel 2024

Sono tanti i nuovi circuiti che si affacciano nei calendari mondiali. MotoGP e Superbike hanno accolto diversi impianti negli ultimi anni e proprio questo weekend il mondiale dei prototipi si recherà per la prima volta nella storia in India. Ma anche le derivate di serie si preparano a un 2024 ricco di novità: dopo l’addio di Mandalika e Imola, è pronto a fare l’ingresso il round dell’Ungheria.

Non è una novità che il Balatonring volesse entrare in calendario, nel 2010 era in programma l’ingresso del tracciato ungherese nella stagione MotoGP, ma era poi stato cancellato perché i lavori non erano stati ultimati. All’epoca era stato poi sostituito dal Gran Premio di Aragon, presente in maniera ininterrotta fino al 2022. La classe regina aveva inoltre già corso in Ungheria nel 1990 e nel 1992, ma teatro dell’evento era stato l’Hungaroring, stessa pista che ospita la Formula 1.

Balaton Park Photo by: Balaton Park

Ora la Dorna e l’Hungarian Mobility Development Agency (HUMDA) stanno lavorando insieme per omologare sia l’Hungaroring sia il Balatonring affinché possano ospitare la MotoGP e la Superbike. L’obiettivo è quello di inserire l’appuntamento del Balaton Park già nel calendario 2024, mentre diventerebbe una tappa di riserva per la MotoGP nel 2024, con un subentro dell’Hungaroring nel 2025.

Aria di grandi novità, dunque, per il mondiale delle derivate di serie, che sta cercando un rimpiazzo all’addio di Mandalika. A sostituire Imola ci sarebbe Vallelunga, pronta al rientro come già Motorsport.com vi aveva anticipato nelle scorse settimane.