SBK, ufficiale: van der Mark con BMW nel 2021!

A poche settimane dalla ripresa della stagione 2020 del Mondiale Superbike, inizia già a delinearsi la griglia di partenza del 2021. Il protagonista del mercato piloti di questi giorni è Michael van der Mark, il cui addio alla Yamaha a fine anno è stato reso noto proprio ieri. L’olandese però sarà in pista l’anno prossimo con BMW ed è stato reso noto l’ingaggio dalla Casa tedesca.

Van der Mark dunque, dopo cinque stagioni (compresa quella in corso) lascerà il team Pata Yamaha, con cui corre dal 2017 conquistando numerosi podi e vittorie. Nel momento di crescita della squadra e della moto però si dirige verso l’uscita e approda in BMW, rientrata nel mondiale nel 2019 ed in fase di sviluppo con gli attuali piloti Tom Sykes ed Eugene Laverty.

Proprio uno dei due a questo punto sarà costretto a lasciare per far spazio all’olandese. Non è ancora chiaro chi sarà il compagno di squadra di van der Mark, ma lo stesso team BMW ha dichiarato che presto verrà reso noto il nome del secondo pilota che scenderà in pista nel 2021.

C’è grande entusiasmo nella Casa di Monaco di Baviera per l’arrivo di uno dei piloti di punta del mondiale Superbike e Marc Bongers, Direttore BMW Motorrad Motorsport, afferma: “Siamo molto contenti del nostro accordo con Michael, che è cresciuto moltissimo nel Mondiale Superbike in questi ultimi anni. Siamo convinti che Michael sia in linea con il nostro progetto ed insieme, allineati anche con il pacchetto che possiamo offrirgli, possiamo raggiungere ottimi livelli in termini di risultati. Vorremmo dargli il benvenuto nel Team BMW Motorrad WorldSBK e non vediamo l’ora di lavorare insieme”.

Anche Shaun Muir è entusiasta dell’ingaggio: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Michael nel Team BMW Motorrad WorldSBK. Porta molta esperienza, è uno dei piloti più giovani e talentuosi della griglia del Mondiale Superbike. Michael ci permette di avere la concentrazione e la determinazione giusta per competere per le prime posizioni e gli daremo tutto ciò di cui avrà bisogno per raggiungere questo obiettivo”.