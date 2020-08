SBK, ufficiale: niente Argentina nel 2020, si torna nel 2021

Il Governo di San Juan, Grupo OSD, la FIM e Dorna WSBK Organization (DWO) hanno comunicato con rammarico che il Round di Argentina del Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike 2020 è stato posticipato al 2021.

Il Round era in calendario per il 9-11 ottobre per quella che sarebbe stata la terza volta del WorldSBK in Argentina. Grazie al contratto di durata triennale, il circuito ospiterà il Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike nel 2021, con un anno di ritardo rispetto a quanto previsto e in una data ancora in attesa di conferma.

Tutte le parti coinvolte hanno preso questa decisione dopo aver considerato ogni scenario. A causa della situazione attuale legata alla pandemia da COVID-19 e i conseguenti risvolti in termini di salute, restrizioni negli spostamenti e problematiche logistiche, si è quindi deciso di posticipare il Round al 2021.

Nel 2018 è stato raggiunto l’accordo triennale per disputare il Round di Argentina sul Circuito San Juan Villicum: l’evento dell’edizione 2020 farà parte del calendario del WorldSBK 2021. Il Round ha avuto sempre un grande successo e per molte ragioni ha scritto la storia. Il 2021 non sarà da meno.

Jorge Chica, Segretario di Stato per lo Sport del Governo di San Juan: "Dopo tanti confronti con Grupo OSD e DWO, gli organizzatori del Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike, abbiamo deciso di sospendere l’evento che si sarebbe dovuto tenere sul circuito di San Juan Villicum nel mese di ottobre a causa della pandemia e della situazione a livello internazionale, dal momento che la salute degli argentini, a partire da coloro che vivono nella zona di San Juan, ha la priorità su tutto. Lavoreremo per tornare in pista nel 2021 e per continuare a promuovere tutti quegli eventi che fanno parte della nostra rivoluzione sportiva".

Orlando Terranova, CEO del Grupo OSD, commenta il posticipo del Round: "Siamo molto dispiaciuti di dover rimandare questo terzo appuntamento del WorldSBK in Argentina all’anno prossimo. In ogni caso ci stiamo impegnando per mettere in pratica azioni che ci permettano di convivere con il COVID-19 riducendo i rischi. Siamo consapevoli dell’impatto di questo evento sul settore alberghiero della zona, sui fornitori e sull’economia del territorio. Speriamo di riuscire l’anno prossimo a fare la nostra parte per aiutare l’economia locale".

"Cogliamo questa opportunità per ringraziare per il supporto, la collaborazione e il lavoro di squadra svolto insieme al Governatore della Provincia di San Juan, Sergio Uñac e con il Segretario di Stato per lo Sport del Governo di San Juan, Jorge Chica oltre a tutte le autorità della provincia che rendono possibile questo evento. Ora non ci resta che attendere che il mondo trovi un vaccino e poi potremo pensare al calendario 2021 che ci vedrà ospitare il Round senza dubbio in una data diversa rispetto a quella in calendario fino a questo momento. Il nostro obiettivo sarà garantire la salute di tutti gli spettatori, dei piloti, dell’organizzazione e delle persone di San Juan".

Gregorio Lavilla, Direttore Esecutivo e delle Aree Sporting & Organization del WorldSBK dichiara: "È un grande peccato non poter vivere uno degli appuntamenti più emozionanti tra quelli presenti in calendario. La salute e la sicurezza hanno la priorità e considerando le restrizioni in termini di viaggio, le difficoltà logistiche e l’incertezza legata all’immediato futuro, siamo rammaricati di non poter trovare una soluzione che vada incontro alle esigenze di tutti. Non vediamo l’ora di riaccogliere l’Argentina nel calendario del 2021. Gli appassionati argentini avranno quindi la possibilità di tornare a riabbracciare i loro beniamini".