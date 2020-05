SBK, ufficiale: Lowes confermato in Kawasaki con Rea

Nonostante l’azione in pista sia ferma, il mercato piloti continua a muoversi senza sosta e proprio oggi arriva l’annuncio di uno dei top team del Mondiale Superbike. Kawasaki ha infatti reso noto il rinnovo di Alex Lowes, pilota arrivato nella squadra nipponica con sede a Barcellona proprio all’inizio del 2020. Il rapporto tra le due parti proseguirà così anche l’anno prossimo ed il britannico continuerà a condividere il box con Jonathan Rea.

Il rinnovo arriva durante lo stop forzato della stagione, che si è interrotta dopo il primo round a causa della pandemia del Coronavirus. Ma già nell’appuntamento di Phillip Island Lowes aveva dimostrato un buon adattamento alla ZX-10RR, vincendo Gara 2. Nella ripartenza, prevista per il 2 agosto a Jerez de la Frontera, arriverà da leader della classifica, con 12 punti di vantaggio sul secondo classificato, Scott Redding.

Per la prima volta in Superbike, il rinnovo è avvenuto in maniera telematica, ma la squadra ha voluto assicurarsi di avere la line-up completa per il 2021, visti i feedback positivi avuti già dalle prime uscite. Alex Lowes, che in Kawasaki sembra aver trovato la sua dimensione, commenta così la rinnovata fiducia. “È bello essere con Kawasaki anche nel 2021. Posso continuare ad adattarmi al team ed alla ZX-10RR. Da quando sono entrato nel team ho sentito che era arrivata l’occasione di fare un ulteriore passo in avanti per la mia guida”.

“Essere compagno di squadra di Jonathan Rea mi permette di imparare molto da lui e l’atmosfera nel team è meravigliosa. La situazione attuale nel mondo non è bella per nessuno, ma Kawasaki mi fa sentire positivo e concentrato sul futuro. È fantastico avere già le idee chiare per il 2021 già prima di ripartire con le altre gare dell’anno. Il mio obiettivo personale è quello di lavorare ogni giorno, continuare a migliorarmi ed anche divertirmi con il team. Questo è il motivo per cui corro”.

“Questo periodo di fermo – conclude Lowes – ci ha permesso di apprezzare ancora di più il nostro lavoro meraviglioso. La nostra fiamma già bruciava, ma in questo periodo sicuramente abbiamo apprezzato ancora di più ciò che facciamo. Non vedo l’ora di rivedere il team in questa stagione, lavorare con Marcel e con i ragazzi, sono impaziente di vedere quanto grandi saranno le cose che faremo l’anno prossimo”.

Anche Guim Rodá, Team Manager Kawasaki, commenta il rinnovo del proprio pilota: “Il lavoro che Laex ha fatto fino ad ora, la motivazione per il progetto KRT ed il modo serio in cui ha preso gli allenamenti per essere il pilota più in forma sono stati i principali motivi del rinnovo. Questo gli permette anche di avere il tempo di mostrare pienamente il proprio potenziale sulla ZX-10RR. Ha la velocità per guidare la moto al limite e di essere al livello che ci aspettiamo. Troviamo una buona combinazione con Rea per quanto riguarda il rispetto reciproco e la competizione tra i due ci aiuterà a crescere al massimo come team”.

“Abbiamo valutato il suo stile di guida da quando è arrivato da noi ad inizio 2020 e crediamo che può essere veloce e costante. Ci aspettiamo di riprendere questa stagione e vogliamo che tutti possano tornare, ma fissare l’accordo con Alex per il 2021 così presto gli darà modo di concentrarsi pienamente sulle corse ed ottenere il miglior risultato possibile in questa stagione”.