Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

Le hypercar Ferrari raddoppiano di prezzo: follia all'asta

Prodotto
Prodotto
Motor1.com Italia
Le hypercar Ferrari raddoppiano di prezzo: follia all'asta

MotoGP | Bastianini: "Ci sono pareri contrastanti sul telaio KTM 2026"

MotoGP
MotoGP
Test a Sepang
MotoGP | Bastianini: "Ci sono pareri contrastanti sul telaio KTM 2026"

SBK | Ufficiale il rinnovo biennale con Sky, che ha l'esclusiva fino a fine 2027

WSBK
WSBK
SBK | Ufficiale il rinnovo biennale con Sky, che ha l'esclusiva fino a fine 2027

MotoGP | Rivola: "Bezzecchi era la priorità, ora ci sono scenari interessanti"

MotoGP
MotoGP
Test a Sepang
MotoGP | Rivola: "Bezzecchi era la priorità, ora ci sono scenari interessanti"

F1 | McLaren, la MCL40 convince, ma: "E' stato come costruire un aereo in volo"

Formula 1
Formula 1
F1 | McLaren, la MCL40 convince, ma: "E' stato come costruire un aereo in volo"

MotoGP | Puig non nega l'interesse di Honda per Quartararo: "E' un pilota fantastico"

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Puig non nega l'interesse di Honda per Quartararo: "E' un pilota fantastico"

Il nuovo SUV Bentley è in arrivo

Prodotto
Prodotto
Motor1.com Italia
Il nuovo SUV Bentley è in arrivo

F1 | Caso motori: il PUAC propone una soluzione condivisa, ma servirà tempo

Formula 1
Formula 1
F1 | Caso motori: il PUAC propone una soluzione condivisa, ma servirà tempo
Ultime notizie
WSBK

SBK | Ufficiale il rinnovo biennale con Sky, che ha l'esclusiva fino a fine 2027

Sky ha acquisito in esclusiva i di diritti di trasmissione di WorldSBK, WorldSPB, WorldSSP ed anche del campionato femminile fino alla stagione 2027 compresa. Tutte le gare saranno trasmesse in chiaro anche su TV8.

Redazione Motorsport.com
Redazione Motorsport.com
Modificato:
Aggiungi come fonte preferita
Start action, Nicolo Bulega, Aruba.It Racing - Ducati leads

Start action, Nicolo Bulega, Aruba.It Racing - Ducati leads

Foto di: Gold and Goose

Sky e WorldSBK annunciano un nuovo accordo: il Superbike FIM Motul World Championship resta nella Casa dello Sport anche i prossimi 2 anni. Sky ha infatti acquisito i diritti di trasmissione per le classi WorldSBK, WorldSPB e WorldSSP fino alla stagione 2027 compresa, con tutte le gare visibili in esclusiva su Sky e NOW, oltre che in chiaro su TV8. Inoltre, nel nuovo biennio, in diretta sui canali Sky Sport, anche il campionato femminile WorldWCR.

Giuseppe De Bellis, EVP News, Sports & Entertainment Sky Italia, ha detto: "Siamo felici di rinnovare la collaborazione con WorldSBK e di continuare a offrire agli appassionati l’emozione unica di questo importante campionato mondiale, valorizzato dal nostro racconto sportivo. Dopo l’annuncio del nuovo accordo per i campionati mondiali di MotoGP, Moto2 e Moto3, questa nuova sinergia conferma quanto il motorsport sia centrale per Sky, che continuerà a garantire un’esperienza di visione di altissimo livello".

Gregorio Lavilla, WorldSBK Executive Director, ha aggiunto: "Le radici del WorldSBK affondano in Italia e Sky Italia è da anni un partner solido e affidabile. Questo rinnovo garantisce una copertura costante e di alta qualità del nostro campionato e rende il WorldSBK accessibile a un vasto pubblico, sia in pay TV che in chiaro".

Per ognuno dei weekend del calendario, sui canali di Sky Sport in programma le appassionanti gare in pista a partire dall’inizio del campionato 2026, previsto per il fine settimana 20-22 febbraio sul circuito di Phillip Island, Australia.

Sky si conferma così punto di riferimento per il motorsport mondiale grazie a un’offerta ricchissima che include il campionato del mondo di Formula 1, Formula 2, Formula 3, MotoGP, Moto2, Moto3, Porsche Super Cup, oltre alla NTT IndyCar, F1 Academy, Lamborghini Super Trofeo e tanto altro ancora.

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente Il mondo delle moto piange Genesio Bevilacqua, autore dell'impresa SBK con Checa

Top Comments

More from
Redazione Motorsport.com

Ferrari Challenge | In Qatar si apre il 2026 di Corse Clienti

Ferrari Challenge
Ferrari Challenge
Ferrari Challenge | In Qatar si apre il 2026 di Corse Clienti

WSK | La Super Master Series scende in pista a Sarno

Kart
Kart
WSK | La Super Master Series scende in pista a Sarno

Birelart presenta la linea di kart in collaborazione con Rubens Barrichello

Kart
Kart
Birelart presenta la linea di kart in collaborazione con Rubens Barrichello

Ultime notizie

Le hypercar Ferrari raddoppiano di prezzo: follia all'asta

Prodotto
Auto Prodotto
Motor1.com Italia
Le hypercar Ferrari raddoppiano di prezzo: follia all'asta

MotoGP | Bastianini: "Ci sono pareri contrastanti sul telaio KTM 2026"

MotoGP
MtGP MotoGP
Test a Sepang
MotoGP | Bastianini: "Ci sono pareri contrastanti sul telaio KTM 2026"

SBK | Ufficiale il rinnovo biennale con Sky, che ha l'esclusiva fino a fine 2027

WSBK
WSBK WSBK
SBK | Ufficiale il rinnovo biennale con Sky, che ha l'esclusiva fino a fine 2027

MotoGP | Rivola: "Bezzecchi era la priorità, ora ci sono scenari interessanti"

MotoGP
MtGP MotoGP
Test a Sepang
MotoGP | Rivola: "Bezzecchi era la priorità, ora ci sono scenari interessanti"