SBK | Toprak, sella irregolare? Ducati chiede chiarimenti alla FIM

Toprak Razgatlioglu è il dominatore assoluto in questa fase della stagione 2024: quando l’anno scorso decise di firmare con BMW, nessuno credeva possibile che il turco potesse arrivare a dominare gare e classifica di campionato. Invece il campione del mondo 2021 si è rivelato l’uomo da battere in questa Superbike fino a poco tempo fa ad appannaggio di Alvaro Bautista e della sua Ducati.

Ma cosa è cambiato? Le modifiche al regolamento introdotte quest’anno stanno influendo sulle prestazioni del campione in carica, costretto ad avere una zavorra sulla sua Panigale V4R per poter raggiungere il peso minimo. Inoltre, da Assen BMW ha portato una nuova sella ribassata con l’obiettivo di avere una maggiore performance.

Proprio questa novità è finita sotto la lente d’ingrandimento di Ducati, che ha messo in dubbio la regolarità della modifica. Per questo, dal paddock di Donington è emersa l’indiscrezione secondo cui gli uomini di Borgo Panigale avrebbero chiesto un chiarimento alla FIM sulla regolarità della sella BMW.

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team, Alvaro Bautista, Aruba.It Racing - Ducati, Nicolo Bulega, Aruba.It Racing – Ducati Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Ducati, che quest’anno si è sentita fortemente penalizzata dal regolamento, ha sempre ritenuto di non voler “piangere come gli avversari” per farli penalizzare, anzi. In un’intervista ai colleghi di GPOne, il Coordinatore tecnico Ducati Marco Zambenedetti ha sottolineato il lavoro che si svolge a Borgo Panigale per migliorare le proprie prestazioni in base al regolamento attuale.

I dubbi sulla regolarità della sella della BMW di Toprak Razgatlioglu cambiano la situazione. Tuttavia, non si sa ancora quali saranno gli sviluppi, perché la FIM sta valutando il chiarimento che è stato avanzato da Ducati proprio in queste ore.