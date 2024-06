SBK | Toprak re di Misano: sua anche Gara 2, Bautista terzo

Vincere a casa ha un sapore speciale, ma farlo a casa del diretto rivale in campionato forse dà ancora più soddisfazione. Lo può dire forte Toprak Razgatlioglu, che dopo aver trionfato nella prima manche e nella Superpole Race, ha dominato Gara 2 a Misano. Il turco è tornato a firmare una tripletta per la prima volta dal round d’Indonesia del 2022 e quella odierna è la prima tripletta con BMW (prima anche del marchio).

Con il trionfo del round di Misano, Razgatlioglu incrementa il vantaggio in campionato, arrivando a 21 lunghezze su Nicolò Bulega, che ha provato a frenare la cavalcata del turco. Il pilota Aruba.it Racing – Ducati si era messo in testa alla partenza tentando di dettare il ritmo. All’ottavo giro però ha subìto il sorpasso del leader del campionato, che è poi andato a vincere con quasi tre secondi di vantaggio relegando Bulega in seconda posizione.

A completare il podio è stato Alvaro Bautista, mai davvero in lotta per la vittoria e distante sette secondi dal vincitore. Con il terzo posto odierno, lo spagnolo ha perso la seconda posizione in campionato, scalzato dal compagno di squadra Nicolò Bulega, che gli va davanti per 3 punti. Il campione del mondo in carica, con un colpo di reni, è riuscito a conquistare la terza piazza beffando un solido Alex Lowes: il pilota Kawasaki è stato sempre in lotta nelle posizioni di vertice, pur pagando quasi dieci secondi sulla linea del traguardo.

Alle spalle della Kawasaki di Lowes troviamo Andrea Locatelli, ancora una volta migliore delle Yamaha. Il bergamasco ha chiuso Gara 2 in quinta posizione, mentre il suo compagno di squadra Jonathan Rea continua a faticare e non è andato oltre il decimo posto, staccato di quasi trenta secondi dal vincitore e leader del campionato. Il sei volte iridato è rimasto alle spalle di Remy Gardner, ottavo. Quasi tutte le Yamaha in top 10 ad eccezione di Dominique Aegerter, che ha rotto il motore per la seconda volta nel weekend.

Nelle prime dieci posizioni si è piazzato anche Danilo Petrucci: il pilota Barni è stato stoico e ha combattuto contro il dolore, riuscendo a concludere tutte le gare del weekend al rientro dall’infortunio. Inoltre, il ternano è stato il migliore dei piloti indipendenti grazie alla sesta posizione conquistata combattendo con Axel Bassani, settimo al traguardo. Buona la prestazione anche di Iker Lecuona, che in sella alla Honda è riuscito a ottenere il nono posto.

Per la prima volta nel weekend, il migliore dei piloti indipendenti non è Andrea Iannone. Tante difficoltà per il portacolori Goeleven, che con una partenza fulminea si è messo in seconda posizione, ma ha poi commesso una serie di errori che l’hanno relegato nel centro gruppo. Il pilota di Vasto è rimasto fuori dalla top 10, chiudendo in 11esima posizione. Difficoltà anche per Michael Ruben Rinaldi, caduto alla Curva 4 al primo giro, ma è poi tornato in pista per tagliare il traguardo in 16esima posizione. Caduto anche Michele Pirro all’ultimo giro.