SBK | Toprak inarrestabile: vince la Superpole Race a Donington

Due su due: questo è il bilancio di Toprak Razgatlioglu arrivati alla domenica mattina di Donington. Il leader del campionato, dopo aver dominato Gara 1, si impone anche nella Superpole Race, confermando lo strapotere mostrato in questo fine settimana inglese. Il pilota BMW incrementa ancora il proprio vantaggio in classifica facendo en plein e chiudendo in testa ogni singola sessione.

Toprak trionfa con quasi cinque secondi di vantaggio sul “primo degli umani”, Nicolò Bulega. Il pilota Ducati, scattato dalla seconda casella, vola nei primi giri e prova a dettare il ritmo, salvo poi essere beffato dal pilota BMW, che lo relega in seconda posizione. Ottimo comunque il risultato del portacolori Aruba.it Racing – Ducati, in grado di tenersi fuori dalla lotta intensa che si è consumata alle sue spalle.

Ad avere la meglio in una grande bagarre per la terza posizione è Jonathan Rea, che taglia il traguardo a 1.7 secondi da Bulega e conquista il suo primo podio con Yamaha. Buono il presupposto per Gara 2, che lo vedrà scattare dalla terza casella. Il nordirlandese precede al traguardo un agguerrito Scott Redding, quarto alla bandiera a scacchi con la BMW del team Bonovo. Il britannico è il migliore dei piloti indipendenti nella gara breve.

La prima delle Kawasaki è quella di Alex Lowes, protagonista di una grande lotta con Alvaro Bautista, su cui ha la meglio nel finale. L’inglese precede di sei decimi il campione del mondo in carica, combattivo nonostante le difficoltà. In sella alla sua Panigale V4R, lo spagnolo non si risparmia in sorpassi e bagarre, per conquistare la sesta posizione al traguardo e provare a limitare i danni in un weekend in salita.

Settimo Andrea Locatelli con l’altra Yamaha ufficiale, mentre alle sue spalle troviamo Sam Lowes, autore di grandi sorpassi e di battaglie infuocate, salvo poi finire più attardato e chiudere la Superpole Race in ottava posizione. Bandiere tricolore a chiudere la top 10, con Danilo Petrucci e Andrea Iannone in nona e decima posizione rispettivamente.

I due italiani precedono Dominique Aegerter, che tra carenate e sorpassi perde posizioni e finisce 11° davanti al compagno di squadra Remy Gardner, 13° e con cui ha avuto un contatto. Tra i due si inserisce la BMW di Michael van der Mark, 12°. Notte fonda per Michael Ruben Rinaldi, 16° tra le due Honda: Xavi Vierge è 15° e Iker Lecuona è 17°. Ancora peggio va ad Axel Bassani, che finisce nella ghiaia, fortunatamente senza conseguenze.