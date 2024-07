SBK | Toprak imprendibile: suo il venerdì di Donington

Come ci eravamo lasciati a Misano, così siamo ripartiti a Donington: nel segno di Toprak Razgatlioglu. Il leader del mondiale ha completato la tripletta in gara ormai quasi un mese fa e si conferma l’uomo da battere sul tracciato inglese, dove ha dominato entrambe le sessioni di prove libere, preannunciando un altro ottimo weekend.

Se un infortunio alla gamba destra in allenamento destava preoccupazioni prima del weekend, nel venerdì di Donington ogni dubbio è stato dissipato e, con il tempo di 1’26”013, il pilota BMW ha inflitto due decimi al secondo classificato nella combinata: Danilo Petrucci.

Non sorprende troppo vedere il portacolori Barni nelle posizioni di testa, lo scorso anno era salito sul podio in Gara 2 e, nonostante le difficoltà fisiche che l’hanno condizionato a Misano, si è mostrato decisamente competitivo in questa prima giornata del round di Donington.

Petrux è il primo dei piloti indipendenti e anche il primo dei portacolori Ducati. Il ternano infatti si è messo alle spalle anche Nicolò Bulega, terzo con la Panigale V4R del team Aruba. Qualche difficoltà in più per il rookie, autore di diversi lunghi durante le sessioni, ma comunque terzo al termine della giornata. Solo tre millesimi infatti separano i due italiani, che non sono comunque troppo distanti dalla vetta.

Stesso discorso vale per Alex Lowes, che ancora una volta è il miglior interprete della Kawasaki. Sulla pista di casa, il britannico ha chiuso il venerdì con il quarto temp, precedendo un ottimo Scott Redding. Colpo di reni per l’inglese del team Bonovo, che si è portato in top 5 anche se è il primo ad accusare un ritardo già più importante dal compagno di marca.

Al termine del venerdì, Redding è rimasto per 146 millesimi davanti ad Alvaro Bautista. I due, che continuano a scambiarsi scaramucce fuori dalla pista, sono rimasti molto vicini nella classifica combinata, con il campione del mondo in carica più in difficoltà rispetto al solito. Su una pista complicata per lui, lo spagnolo non è andato oltre la sesta posizione staccato di oltre mezzo secondo dal leader e diretto rivale in campionato, con una scivolata nel turno pomeridiano, fortunatamente senza conseguenze.

Il primo dei piloti Yamaha è Andrea Locatelli, che ha chiuso il venerdì in settima posizione, seguito da Michael Ruben Rinaldi, ottavo, e Sam Lowes, nono. I due piloti Ducati, in sella alla Panigale V4R del team Motocorsa e Marc VDS rispettivamente, sono rimasti davanti ad Axel Bassani, decimo con la Kawasaki ufficiale.

Ancora un venerdì difficile per Jonathan Rea, che non è andato oltre il 12° tempo, alle spalle di Dominique Aegerter, 11° con la Yamaha del team GRT. Fatica anche il compagno di squadra dello svizzero, Remy Gardner, 14° alle spalle di Michael van der Mark. Ultimo dei piloti BMW è Garrett Gerloff, 15° con la M1000 RR del team Bonovo.

Lo statunitense precede Andrea Iannone, molto in difficoltà a Donington. Per la prima volta in sella alla Superbike sul tracciato inglese, l’alfiere Goeleven ha scollinato il secondo di ritardo dalla vetta dopo un venerdì complicato. Il pilota di Vasto ha chiuso la prima giornata del round inglese in 16^ posizione. Notte fonda per i piloti Honda: Xavi Vierge e Iker Lecuona sono 21° e 22° rispettivamente, davanti solo ad Adam Norrodin.