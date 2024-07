SBK | Toprak imbattibile: Superpole con record a Donington

In una fredda e uggiosa Donington, ci pensa Toprak Razgatlioglu a scaldare l’atmosfera: il portacolori BMW, dopo aver dominato le due sessioni di prove libere del venerdì, ci ha preso gusto a stare in testa alla classifica e si prende anche la Superpole del round britannico. Sulla pista inglese, il leader del campionato firma un 1’24”629 e disintegra il record del tracciato, diventando imbattibile per gli avversari.

Paga mezzo secondo dalla vetta Nicolò Bulega, che è l’unico ad avvicinarsi al tempo stratosferico di Razgatlioglu. Il pilota della Ducati guadagna la prima fila e si infila tra due BMW: in terza posizione troviamo infatti un redivivo Scott Redding, che in sella alla M 1000 RR del team Bonovo si porta a ridosso del compagno di marca e parte in una posizione privilegiata.

È invece notte fonda per il campione del mondo in carica: Alvaro Bautista non va oltre l’11° tempo in qualifica e paga un ritardo di ben 1.2 secondi dal poleman e diretto rivale in campionato. L’alfiere Aruba.it Racing – Ducati non si trova pienamente a suo agio né su questa pista né su questa Panigale V4R, e il risultato è frutto delle grandi difficoltà di questo fine settimana. Ducati non particolarmente efficace se non nelle mani di Bulega: grande fatica anche per Andrea Iannone, infatti, che dopo un venerdì in salita non riesce a qualificarsi più avanti della 19^ posizione.

Deluso Danilo Petrucci, che al contrario di Bautista e Iannone era riuscito a essere più efficace piazzandosi in quarta posizione. Tuttavia, il tempo è stato cancellato perché effettuato in regime di bandiere gialle per la caduta di Sam Lowes nel finale. Così, il pilota del team Barni scatterà dalla 13^ casella. La quarta piazza la prende proprio il britannico del team Marc VDS, che aprirà la seconda fila, precedendo Dominique Aegerter, quinto e migliore delle Yamaha. Sesta l’altra BMW di Michael van der Mark.

Andrea Locatelli è settimo davanti al compagno di squadra Jonathan Rea, che scatterà dall’ottava casella. Il nordirlandese è davanti al suo ex vicino di box: Alex Lowes è nono e migliore dei piloti Kawasaki in una qualifica che ha visto un dominio BMW. Chiude la top 10 Remy Gardner con la Yamaha del team GRT.

Grande difficoltà per gli altri italiani: Michael Ruben Rinaldi non va oltre il 15° tempo subito davanti ad Axel Bassani, 16°. L’alfiere Motocorsa è anche alle spalle della Honda di Xavi Vierge, 14°. Iker Lecuona è invece 18°, con due decimi di vantaggio su Andrea Iannone.