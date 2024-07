SBK | Toprak espugna Donington e firma la tripletta in Gara 2

Non c’è due senza tre per Toprak Razgatlioglu, che non ha lasciato altro che le briciole agli avversari. Il turco è stato dominatore assoluto a Donington, dal venerdì alla domenica non ha mai lasciato la prima posizione e anche in Gara 2 si è imposto con ben 8 secondi di vantaggio su Nicolò Bulega, secondo anche la domenica pomeriggio.

Per Razgatlioglu si tratta della seconda tripletta consecutiva e il settimo successo di fila quest’anno. Così, il pilota turco incrementa ancora il proprio vantaggio in campionato, volando a quota 241 punti, ben 41 lunghezze sul secondo, Nicolò Bulega. Con un solido round inglese, il portacolori Aruba.it Racing – Ducati, scavalca il compagno di squadra e balza in seconda posizione in campionato grazie al secondo posto in Gara 2.

Nonostante un gap importante, Bulega si conferma il “migliore degli altri” nella manche conclusiva del weekend e precede un altrettanto competitivo Alex Lowes, sul podio con la Kawasaki ufficiale. Grande round di casa per il britannico, che conquista il secondo podio del weekend e conquista qualche punto prezioso che gli consente di avvicinarsi ad Alvaro Bautista in campionato.

Proprio il campione del mondo in carica non ha vissuto il suo miglior round quest’anno: in difficoltà già dal venerdì, Bautista è caduto nel giro di allineamento e in griglia non sono mancati i momenti di concitazione per sistemare la moto prima del via. In Gara 2, lo spagnolo non si risparmia e, tra sorpassi e grandi bagarre, conquista la quinta posizione. L’alfiere Aruba.it Racing – Ducati non riesce a entrare nella lotta per il podio, ma combatte per raccogliere punti preziosi, nonostante perda una posizione in campionato a favore del compagno di box.

Davanti a Bautista troviamo Scott Redding, che conclude il fine settimana di casa con una quarta posizione che conferma le buone sensazioni. Il portacolori Bonovo è il migliore degli indipendenti in quarta posizione e precede Danilo Petrucci nella lotta delle squadre indipendenti. Il ternano del team Barni è sesto dopo aver avuto la meglio sulla coppia Yamaha. Settimo Andrea Locatelli, mentre Jonathan Rea è solo ottavo in Gara 2 dopo la terza posizione nella Superpole race.

Chiudono la top 10 Dominique Aegerter e Axel Bassani, con quest’ultimo che si riscatta dalla caduta della domenica mattina. Non una Gara 2 soddisfacente per gli altri italiani: Michael Ruben Rinaldi è solo 17°, mentre Andrea Iannone rientra ai box per un dolore all’avambraccio destro. Anche prima di fermarsi, però, il pilota del team Goeleven non stava eccellendo e viaggiava nel gruppo di rincalzo.

Undicesima posizione per Remy Gardner, mentre Michael van der Mark non va oltre il 12° posto con l’altra BMW ufficiale e precede Garrett Gerloff, 13° con la M 1000 RR della formazione Bonovo. Seguono poi le due Honda, con Iker Lecuona 14° davanti a Xavi Vierge, 15°. Grande fatica per Sam Lowes, che si ritrova nelle retrovie e chiude Gara 2 in 16^ posizione.