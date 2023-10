SBK | Razgatlioglu e Marron insieme anche in BMW

Lo scorso mese di maggio, Toprak Razgatlioglu ha annunciato l’addio a Yamaha per abbracciare il progetto BMW. Una scelta controversa che ha lasciato perplessi in molti ma che preannuncia una stagione 2024 ricca di incognite e aspettative.

Ciò che però per il campione del mondo 2021 non cambierà è il suo capotecnico Phil Marron. Al termine dell’avventura con la Casa di Iwata infatti, entrambi si sposteranno nella squadra di Monaco di Baviera, per continuare un binomio che si è mostrato di grande successo.

Razgatlioglu e Marron hanno iniziato il loro lavoro insieme nel 2019, quando il turco correva in Superbike con la Kawasaki del team Puccetti. La collaborazione è proseguita quando Toprak ha lasciato la ZX-10RR per salire in sella alla R1 del team ufficiale Yamaha. Insieme, i due hanno conquistato il titolo nel 2021, rompendo l’egemonia di Jonathan Rea e continuano a lottare per il mondiale contro Alvaro Bautista.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ad annunciare il passaggio in BMW è lo stesso Phil Marron, che tramite i social ha confermato di seguire Toprak Ragzatlioglu. Proprio in occasione dell’addio a Yamaha da parte del turco, Andrea Dosoli, team principal Pata Yamaha, aveva dichiarato che il contratto con Marron sarebbe scaduto a fine stagione e avrebbe avuto la libertà di andare dove preferiva. Marron ha scelto: il binomio con Razgatlioglu prosegue e punta al bottino grosso anche con BMW.