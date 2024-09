SBK | Toprak ci prova: scende in pista ad Aragon, ma con riserve

La lotta al titolo Superbike arriva alle sue battute finali e, tra colpi di scena e conferme, si fa sempre più intensa. Arrivati al round di Aragon, la domanda era una: Toprak Razgatlioglu ci sarà? Il pilota BMW ha aperto la strada a Nicolò Bulega sia a Magny-Cours che a Cremona, saltando tutte e sei le gare disputate a causa di una bruttissima caduta nelle libere in Francia. Tuttavia, il turco è arrivato oggi in autodromo, dove si è sottoposto alle visite mediche di routine per provare a scendere in pista.

I medici gli hanno dato l’idoneità per salire in moto, ma con riserva: dopo la prima sessione di prove libere, Razgatlioglu dovrà sottoporsi a nuovi controlli medici che gli confermeranno o meno l’ok per correre. Si tratta però già di una buona notizia, perché anche solo provarci è sintomo di miglioramenti. Il leader del campionato voleva essere in pista già a Cremona, tuttavia è stato fermato per fare in modo che recuperasse al meglio dal pneumotorace.

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

La paura era più una seconda eventuale caduta che potesse aggravare le condizioni del pilota e la precauzione in questi casi non è mai troppa. Però stavolta Toprak ci può provare: domani indosserà tuta e casco e scenderà in pista nel turno mattutino ad Aragon, dove si metterà alla prova anche per capire come si sentirà sulla sua M 1000 RR.

Il turco si presenta comunque da leader del mondiale, con 13 punti di vantaggio su Nicolò Bulega. Il rookie del team Aruba.it Racing – Ducati non è riuscito ad approfittare dell’assenza del primo rivale in campionato sulla pista di Cremona, dove Danilo Petrucci ha dominato firmando la tripletta e relegando tutti al ruolo di inseguitori. Avrà comunque un’altra occasione ad Aragon, dove arriva con un distacco decisamente ridotto riaprendo la lotta al titolo quando mancano solo tre round (compreso Motorland) alla fine della stagione.