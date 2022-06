SBK | Toprak: "Bella la vittoria, ma le Ducati sono troppo veloci"

Carica lettore audio

Il digiuno di Toprak Razgatlioglu si è interrotto oggi nella Superpole Race, in cui ha ritrovato il successo, il primo dopo l'ultimo conquistato in Argentina lo scorso anno. I dieci giri di gara a Misano sono stati dominati dal campione del mondo in carica, che si è involato verso la vittoria che lo rilancia soprattutto in ottica morale.

Già, perché Toprak viene da uno zero incassato ieri in Gara 1, in cui è stato tradito dalla sua R1 che è stato costretto a "parcheggiare" a bordo pista. Non un inizio di weekend da sogno per il turco, che in classifica sta inseguendo i due contendenti al titolo con grandi difficoltà. Dopo il ritiro di sabato, è tornato davanti a tutti la domenica mattina, salvo poi faticare in Gara 2, in cui però è riuscito a salire sul gradino più alto del podio.

"La Superpole Race è stata incredibile, anche per il passo", afferma Razgatlioglu. "Dopo i problemi tecnici di ieri abbiamo migliorato la moto, soprattutto il freno motore. Nel pomeriggio però c'era un grande caldo, poi ho usato tutte le SCX e non le nuove, perché nella Superpole la avevo usata e mi ero sentito bene ad ogni giro. Ma con le condizioni di temperature più alte come in Gara 2 non funzionava bene per me, dopo 6 o 7 giri ho cominciato a sentire troppo spin. Comunque ho continuato a lottare per la vittoria".

Le condizioni complicate per il campione del mondo in carica sono state dimostrate anche da un nuovo salvataggio avvenuto durante la gara: "Quando alla Curva 8 ho perso l'anteriore, mi sono detto che andava bene così, la seconda posizione era buona per oggi. Alvaro era velocissimo sul rettilineo, le Ducati sono molto rapide, poi in alcuni settori io ero un po' più veloce, ma le gomme hanno iniziato a calare. Comunque sono felice perché abbiamo conquistato un altro podio. Ora mi manca solo la vittoria nella gara lunga, ma vedremo a Donington".

La vittoria della Superpole Race fa dimenticare per un attimo al pilota Yamaha la delusione di sabato: "Ieri mi sentivo molto male sulla moto, perché il setup non era adeguato al mio stile di guida. Ma questa mattina ho sentito la moto molto meglio. Con il caldo il freno motore è più difficile da usare perché con la gomma posteriore non aveva il grip di stamattina. Con il freddo il grip è sempre migliore, ma con il caldo sentivo meno il freno motore e non guidavo facilmente come nella Superpole Race".

"Nei primi giri di Gara 2 non ero molto veloce", commenta parlando della seconda manche lunga del weekend. "Dopo aver lottato con Alvaro i miei tempi erano buoni, ma prima non andavo forte perché col caldo il grip cambia. Dopo qualche giro sentivo che spinnavo e non avevo velocità, mentre Ducati è molto forte sul rettilineo. Così ho provato ad aprire il gas prima, ma ho mangiato le gomme. Non sentivo grip".

Infine, Razgatlioglu torna a parlare di MotoGP. A Misano si è visto Andrea Dovizioso, che ha parlato con il campione del mondo in carica. Tuttavia, il turco ha confermato ancora una volta che non ha nessuna intenzione di passare alla classe regina dei prototipi il prossimo anno: "Ho parlato con Dovizioso oggi, perché anche lui è un pilota Yamaha. Però abbiamo parlato della MotoGP solamente perché io dovrò fare un test con la M1, l'anno prossimo resto in Superbike".