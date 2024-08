SBK | Toprak: “Bautista tornerà forte, mi diverto a lottare con lui”

È un momento magico, quello che sta vivendo Toprak Razgatlioglu. In sella alla BMW, il turco ha conquistato in Gara 2 la sua vittoria numero 54 in carriera, la 13^ consecutiva dopo aver battuto nella Superpole Race il record di successi di fila che fino a domenica mattina apparteneva ad Alvaro Bautista e Jonathan Rea. Un altro weekend esplosivo per il leader del mondiale, che con la sua quarta tripletta consecutiva ha consolidato la leadership in campionato.

Il dominio di Toprak con BMW è sicuramente inaspettato, quando un anno fa è stato annunciato il sodalizio, nessuno si aspettava che potesse diventare il binomio da battere. Eppure, alla fine del round di Portimao, Razgatlioglu tira le somme di un weekend brillante: “È stato un fine settimana incredibile; abbiamo battuto il record e ora abbiamo 13 vittorie di fila. In totale ho 54 vittorie e sono davvero felice. Nell'ultima gara ho lottato con Nicolò e Alvaro, ma in generale sono molto contento. È molto speciale perché ogni giorno che passa diventiamo sempre più una leggenda! Mi sento come se fossimo una famiglia nel mondiale Superbike e con la BMW siamo al livello giusto per vincere ogni fine settimana. Non so quando finirà questa striscia, ma le sensazioni sono buone e sto cercando di spingere per vincere”.

Anche se sembra che per Toprak sia tutto facile, non sempre le vittorie arrivano con la facilità estrema che si vede dall’esterno. In Gara 2, infatti, in pieno rettilineo ha sverniciato Alex Lowes per andare a prendere la prima posizione, ma ha colpito la Kawasaki del britannico, perdendo l’ala. La mancanza di questa appendice ha condizionato la sua guida per tutta la gara, complice anche il vento che ha complicato la situazione.

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Nonostante l’intopppo, ne è uscito vincitore: "Sul rettilineo, non capisco come ho colpito Alex, ma l'ala si è rotta sulla sinistra. Dopo, la moto non girava, soprattutto nell'ultimo settore e nell'ultima curva, perdevo quasi mezzo secondo. La Ducati è molto forte e negli ultimi quattro o cinque giri ho lottato con Alvaro e poi con Nicolò. Nell'ultimo giro dovevo dare più del 100% prima dell'ultimo settore, quindi ho fatto un piano e ha funzionato. È stato un lavoro incredibile questo fine settimana e la sensazione è incredibile. Non sono concentrato sul campionato, ma solo sulla vittoria. Sembra che stiamo volando, ma ora guardo a Magny-Cours. È uno dei miei circuiti preferiti, ma non so se mi troverò bene con la BMW”.

Sono ormai quattro round di fila che Razgatlioglu non lascia la vetta della classifica e gli avversari lottano dal secondo posto in giù. Tuttavia, a Portimao qualche rivale ha provato a mettere le sue ruote davanti a quelle della BMW #54. Tra questi c’è stato Alvaro Bautista, che in Gara 2 sembrava anche in grado di poter interrompere la striscia di vittorie consecutive, salvo poi gettare nella ghiaia l’opportunità di trionfare. Toprak non comprende il motivo delle difficoltà del suo rivale della Ducati, ma è sicuro che tornerà molto più forte. Di questo ne è anche contento, perché preferisce battagliare che vincere correndo in solitaria.

“Non so per quale motivo la stagione di Alvaro sia stata così complicata fino a qui”, racconta Toprak. “Ma sta arrivando, pian piano. L’anno scorso è stato fortissimo, ma quest’anno non è partito bene. Lo aspetto perché mi diverto a battagliare con Alvaro, se corro da solo mio annoio. Questa cosa non è bella né per il campionato né per chi guarda le gare. L’anno scorso abbiamo lottato a ogni gara, e penso che questo weekend si siano divertiti tutti, soprattutto in Gara 2”.