SBK | Toprak, a rischio anche Aragon: stagione finita e mondiale sfumato?

Il titolo di Campione del Mondo di Toprak Razgatlioglu, che si pensava fosse quasi una certezza, è in serio pericolo. La BMW dovrà fare a meno della sua punta di diamante nel round di Cremona del Mondiale Superbike. Il leader del campionato salterà il nono appuntamento della stagione a causa dell'infortunio subito a Magny-Cours. Markus Reiterberger prenderà il posto della BMW numero 54 a Cremona e la Casa di Monaco ha fornito un aggiornamento sulla situazione prima dell'inizio del weekend.

“Sono state settimane folli per tutti noi”, esordisce Sven Blusch, responsabile del reparto BMW Motorsport. Nel fine settimana precedente a Magny-Cours, c'era ancora ottimismo sulla possibilità che Razgatlioglu potesse tornare a correre a Cremona. Il manager Kenan Sofuoglu aveva detto che il suo protetto sarebbe tornato al 100%”. Tuttavia, la valutazione di Sofuoglu della situazione era troppo ottimistica. Anche la BMW sperava di rivedere Razgatlioglu in azione. “Pensavamo che qui sarebbe andato tutto bene. Ma finché c'è ancora aria nel sistema, i medici non daranno il via libera”.

Razgatlioglu ha trascorso gli ultimi giorni in Italia e in Austria per ricevere cure. “Al momento non dovrebbe volare”, osserva il manager della BMW. “Toprak è una persona molto attiva. Ma il problema del pneumotorace gli impone di riposare. Non può allenarsi e deve riposare, il che non lo rende certo felice”.

La stagione Superbike prosegue il prossimo fine settimana ad Aragon. Per allora, il pilota della Ducati Nicolo Bulega potrebbe già essere il nuovo leader del campionato mondiale. L'italiano è attualmente a 55 punti di distanza in campionato. Con un massimo di 62 punti in palio ogni fine settimana, Bulega ha la possibilità di superare Toprak già a Cremona.

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

BMW spera nella rimonta ad Aragon, ma...

Per quanto tempo Razgatlioglu dovrà prendersi una pausa? “Il nostro obiettivo è che sia di nuovo in forma per Aragon. Ma è troppo presto per dirlo”, spiega Sven Blusch, riferendosi al problema del pneumotorace. La durata del recupero non può essere calcolata. “Dobbiamo valutarla di giorno in giorno”, dice il manager della BMW.

Il fatto è che la lesione polmonare deve essere completamente curata prima che Razgatlioglu possa prendere nuovamente parte alle gare. “Toprak non potrà correre finché avrà questo problema di pneumotorace”, conferma Sven Blusch.

“È una situazione davvero difficile, perché non ha alcun dolore. Si sente mentalmente pronto a correre. Ma i medici concordano sul fatto che è troppo pericoloso”, osserva il direttore di gara di BWM, aggiungendo: ”Se dovesse avere un'altra caduta, potrebbe essere fatale. In questo caso, il polmone potrebbe collassare. I medici sono d'accordo su questo: è troppo presto”.

Caduta di Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Il titolo che BMW riteneva sicuro le sta sfuggendo dalle dita?

BMW è preoccupata per il titolo che pensava di aver conquistato? “Se Toprak non tornerà ad Aragon, sarà sicuramente difficile. Bulega sta facendo un ottimo lavoro quest'anno”, dice Blusch, elogiando il lavoro del debuttante in Superbike. Il manager BMW esclude un ritorno rischioso per Razgatlioglu. “La salute viene sempre prima di tutto”, chiarisce.

C'è il rischio che la stagione sia finita? “Non ancora. Al momento dobbiamo sperare per il meglio”, dice un fiducioso Sven Blusch. Razgatlioglu è attualmente in cura presso un centro Red Bull in Austria. Secondo BMW, il turco troverà lì le condizioni ideali per continuare il suo recupero.