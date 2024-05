SBK | Test Yamaha MotoGP: ecco perché Toprak ha voluto lasciare anzitempo

Vincendo il Mondiale Superbike nella stagione 2021, Toprak Razgatlioglu ha posto fine alla striscia di titoli del recordman Jonathan Rea. Razgatlioglu ha regalato alla Yamaha il secondo titolo nelle derivate di serie dopo quello di Ben Spies nel 2009 e si è messo nella posizione di poter ambire a una promozione in MotoGP.

Così, Yamaha ha organizzato due test MotoGP in Spagna. Nell'estate del 2022, Razgatlioglu ha guidato la M1 per la prima volta e ha avuto una prima presa di contatto della moto MotoGP durante il test di Aragon. A causa del maltempo però il turco non ha fatto molti giri. Un secondo test a Jerez nella primavera del 2023 avrebbe dovuto consentire di trarre conclusioni più concrete.

Tuttavia, questo secondo test non è stato davvero positivo: Yamaha non ha risposto ai desideri del pilota e non ha fornito molti pneumatici. Di conseguenza, Razgatlioglu ha perso interesse e ha voluto terminare il test dopo il primo giorno. L'insuccesso del test ha segnato la fine della collaborazione con la Yamaha.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

La Yamaha non ha risposto ai desideri dell'ex campione Superbike

Razgatlioglu è rimasto infastidito dal fatto che la Yamaha non abbia recepito il feedback del test di Aragon. “Ci sono state discussioni sulla posizione della sella già prima del test. Normalmente in Yamaha ci sono tre selle diverse, ma quando sono venuto al test, la moto era la stessa di prima", dice Razgatlioglu, chiedendosi cosa volesse effettivamente ottenere la Yamaha con il test.

“Ho fatto solo i miei giri. Non avevo nemmeno molte gomme a disposizione", riferisce l'ex campione del mondo Superbike, che si è dimostrato amichevole con i meccanici Yamaha ai box e grato per l'opportunità. “L'ho rispettata”, osserva Razgatlioglu.

Tuttavia, poiché la Yamaha non ha risposto alle richieste, Razgatlioglu non ha visto alcun motivo per completare una seconda giornata di test. “Non avevo intenzione di continuare a girare dopo il primo giorno. Ho parlato con Kenan (Sofuoglu, il suo manager, ndr). Mi ha detto che avrei dovuto mostrare rispetto alla Yamaha", ha rivelato Razgatlioglu un anno dopo.

Razgatlioglu era consapevole che guidare una MotoGP su un circuito da Gran Premio è qualcosa di speciale. “Tutti i giovani piloti hanno un sogno: vogliono guidare una moto della MotoGP un giorno. Io ho potuto vivere questa esperienza e questo mi rende molto felice", spiega.

Toprak Razgatlıoglu e Cal Crutchlow

La Yamaha ha provocato la fine della collaborazione durante il test?

“La Yamaha non aveva il piano di farmi entrare in MotoGP”, è sicuro Razgatlioglu. Insieme al manager Sofuoglu, ha sviluppato una strategia e ha fatto richieste concrete sul loro futuro insieme nel Mondiale Superbike.

Poi è arrivata la rottura con Yamaha: “Non volevano il nuovo contratto e così abbiamo iniziato a parlare con la BMW. Ho firmato con BMW e ora sono molto felice. È stata una nuova sfida per me e sono più motivato di prima", riferisce Razgatlioglu.

Il rischioso passaggio dalla Yamaha alla BMW ha dato i suoi frutti per Razgatlioglu, che si è piazzato tra i primi tre al primo round con la BMW M1000RR, seguito dalla prima vittoria nel secondo weekend di gara a Barcellona. Razgatlioglu è attualmente il primo inseguitore del leader e campione in carica Alvaro Bautista.