SBK | Test Portimao: Rea batte Razgatlioglu nel primo confronto

Dopo un primo assaggio di 2022, la Superbike inizia a fare sul serio con due giorni di test collettivi a Portimao. I tre top team hanno così avuto un primo confronto diretto sul tracciato portoghese, che ha dato una prima indicazione di quelli che possono essere i valori in campo. Inutile dirlo, a dominare la classifica dei tempi c’è Jonathan Rea, che ha iniziato questa pre-stagione con tutte le intenzioni di rivendicare il titolo.

La battaglia però si preannuncia già molto accesa, in questa prima giornata i primi tre piloti sono racchiusi in soli 132 millesimi. Il pilota Kawasaki mette le sue ruote davanti a quelle di Toprak Razgatlioglu, che con la Yamaha resta a un decimo, mentre il terzo nella classifica dei tempi è Alvaro Bautista. Al ritorno in sella alla Ducati, lo spagnolo si piazza alle spalle dei due favoriti, mostrandosi minaccioso sin da subito.

Il Cannibale beffa il Campione in carica, ma Ducati c’è

È implacabile Jonathan Rea in questo inverno: il nordirlandese infatti, dopo aver mostrato un grande stato di forma già a Jerez, ha riconfermato il potenziale in questo primo giorno di test collettivi a Portimao, fermando il cronometro sull’1’40”621. Ancora una volta, il portacolori Kawasaki mostra il suo lato Cannibale, andando al comando davanti al Campione del mondo in carica. Toprak Razgatlioglu è l’uomo da battere in questo 2022, ma inizia i test da inseguitore, pur pagando solo 101 millesimi e cosciente del fatto che il cronometro non sia importante in questi momenti.

Le prime due posizioni erano quasi scontate, mentre c’era molta attesa nei confronti di Alvaro Bautista, alla sua prima uscita ufficiale con Ducati. Tornato a Borgo Panigale dopo due stagioni in Honda, lo spagnolo è salito in sella alla V4 andandosi a prendere il terzo crono di giornata, a soli 132 millesimi da Rea. Il pilota di Talavera de la Reina sembra essere partito con il piede giusto in questa seconda fase Ducati e, con un forcellone nuovo e un’ergonomia rivista sulla sua moto, non è lontano dai primi due.

I primi tre fanno la differenza sugli altri

Alle spalle di Bautista troviamo il suo compagno di squadra. Michael Ruben Rinaldi rappresenta la conferma e la continuità del progetto Ducati, ma al termine della prima giornata di test a Portimao paga ben sei decimi dalla vetta. Il romagnolo precede Andrea Locatelli, che in sella all’altra Yamaha del team ufficiale chiude con un quinto crono. Otto sono i decimi che separano il bergamasco dal leader di giornata, lo stesso distacco di Alex Lowes. Il britannico è sesto e resta più attardato rispetto al compagno di squadra, anche se non è la caccia al tempo il focus principale dei test. Il pilota Kawasaki in particolare è alla ricerca di conferme dopo l’infortunio che lo ha condizionato nel finale di stagione 2021.

Iniziano il 2022 con il piede giusto anche i due esordienti: in pista abbiamo visto anche Philipp Oettl e Luca Bernardi, impegnati con il team GoEleven e con Barni rispettivamente. Il tedesco, che prende il posto del ritirato Chaz Davies, ha girato con la Panigale V4R chiudendo la prima giornata in settima posizione. Oettl è il primo pilota ad andare oltre il secondo di ritardo dalla vetta e precede Bernardi, tornato ufficialmente in pista dopo l’infortunio alla schiena. Il portacolori Barni è nono e paga un distacco di 3 secondi e mezzo. Tra i due si inserisce Christophe Ponsson, nono con la Yamaha a 2.5 secondi da Rea.

In pista anche la Supersport con le Ducati V2

Non solo Superbike a Portimao: in pista è scesa anche la Supersport, con il debutto in un test collettivo di Nicolò Bulega, Oli Bayliss, impegnati quest’anno nella classe di mezzo con Ducati. I due hanno girato con la Panigale V2, che esordirà con loro nel 2022 nella rinnovata Supersport. L’italiano ha chiuso la prima giornata in decima posizione nella classifica generale dei tempi. È andata un po’ peggio all’australiano, costretto a fermarsi in anticipo a causa di una caduta poco prima della pausa. Bayliss è stato portato in ospedale per accertamenti, visto il gonfiore della caviglia sinistra, e si approfondiscono gli esami per scongiurare fratture.

Tempi Day 1 test Portimao

Posizione Pilota Team Tempo Giri 1. Jonathan Rea Kawasaki Racing Team WorldSBK 1’402621 71 2. Toprak Razgatlioglu Pata Yamaha with Brixx WorldSBK 1’40”722 69 3. Alvaro Bautista Aruba.it Racing – Ducati 1’40”753 82 4. Michael Ruben Rinaldi Aruba.it Racing – Ducati 1’41”261 81 5. Andrea Locatelli Pata Yamaha with Brixx WorldSBK 1’41”440 73 6. Alex Lowes Kawasaki Racing Team WorldSBK 1’41”477 80 7. Philipp Oettl Team GoEleven 1’41”707 67 8. Christophe Ponsson Gil Motor Sport-Yamaha 1’43”167 57 9. Luca Bernardi Barni Spark Racing Team 1’44”053 61