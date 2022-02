SBK | Test Portimao: Razgatlioglu da record, ma Bautista e Ducati sono vicini

Carica lettore audio

Nel primo confronto diretto a Portimao avevamo visto Jonathan Rea mettere le ruote della sua Kawasaki davanti a quelle della Yamaha di Toprak Razgatlioglu, ma il Campione del mondo in carica ha invertito i ruoli nella seconda e ultima giornata di test. Sul tracciato dell’Algarve, il turco ha dato la zampata proprio negli ultimi minuti, abbassando il tempo già da record del nordirlandese e andando a firmare un 1’39”616, ufficialmente il nuovo riferimento della pista.

I test di Portimao ci lasciano così ancora una volta uno straordinario equilibrio tra i due contendenti al titolo 2021, che sembrano essere di gran lunga i favoriti anche in questa stagione. Razgatlioglu e Rea sono separati da poco più di due decimi, con un “terzo incomodo” che li insegue. Alvaro Bautista infatti si piazza in terza posizione anche nella seconda giornata, confermando di essere in forma in sella alla Ducati e si propone come un altro contendente nel 2022.

Razgatlioglu e Rea si confermano al top, ma Ducati non è lontana

A fare la differenza su tutti gli altri sono ancora il pilota Yamaha e quello Kawasaki, gli unici a scendere sotto il muro dell’1’40 in questa seconda giornata di test a Portimao. Il campione del mondo in carica ha girato con un nuovo serbatoio più stretto e un cupolino differente. Le soluzioni sembrano funzionare, visto il tempo di fine giornata, due decimi più veloce di quello di Rea.

Ma la Ducati non sta a guardare e anche in questo secondo e ultimo giorno di test si porta subito alle spalle dei due grandi favoriti. Alvaro Bautista è tornato in sella alla Panigale V4R dopo due anni di assenza, ma sembra essere ancora a suo agio con la moto, visti i tempi non lontani dai primi. Lo spagnolo ha migliorato di sette decimi rispetto al primo giorno e paga un distacco da Toprak di 439 millesimi, candidandosi subito non solo come il terzo incomodo nella duello fra Ragzatlioglu e Rea, ma anche come contendente al titolo, almeno per quanto si è potuto vedere in questi primi test.

Ancora una volta i primi tre, poi tutti gli altri

I primi riferimenti di questa sessione di test ci lasciano un quadro piuttosto chiaro della situazione, anche se poi i weekend di gara saranno una storia a sé: Razgatlioglu, Rea e Bautista fanno un altro mestiere rispetto al resto del gruppo (a Portimao mancavano Honda e BMW), che insegue con distacchi ben più elevati. Il “primo degli altri” è Alex Lowes, che migliora il tempo della giornata di ieri e si porta in quarta posizione, precedendo Andrea Locatelli, quinto con l’altra Yamaha ufficiale.

La seconda Ducati nella classifica dei tempi è quella di Phillip Oettl, che può ritenersi sicuramente soddisfatto al termine di questa prima sessione di test. Il tedesco, al debutto in Superbike con il team Goeleven, chiude con il sesto crono restando davanti anche alla Panigale V4R ufficiale di Michael Ruben Rinaldi. Il romagnolo ha il settimo tempo di giornata, peggiore rispetto al quarto di ieri, ma migliore in termini di cronometro. Chiudono il gruppo Christophe Ponsson e Luca Bernardi, ottavo e nono rispettivamente, con quest’ultimo ancora in fase di adattamento alla Superbike, in cui esordisce quest’anno.

Bulega è già da record in Supersport con la Ducati

Se Ducati insegue in Superbike, domina in Supersport. Sembra infatti essere iniziata con il piede giusto l’avventura di Nicolò Bulega nella classe intermedia delle derivate di serie, dove ha firmato il miglior crono di giornata in 1’43”876. Il pilota del team Aruba precede Maximilian Kofler, secondo in sella alla Panigale del team CM Racing. Anche l’austriaco sta familiarizzando con la Supersport, in cui debutta quest’anno. Assente invece Oli Bayliss, costretto a saltare l’ultima giornata di test a causa della frattura del malleolo destro rimediata in una caduta avvenuta ieri. Al suo posto ha girato Nicholas Spinelli, che ha l’ultimo crono.

Posizione Pilota Team Tempo Giri 1. Toprak Razgatlioglu Pata Yamaha with Brixx WorldSBK 1’39”616 66 2. Jonathan Rea Kawasaki Racing Team WorldSBK 1’39”851 87 3. Alvaro Bautista Aruba.it Racing – Ducati 1’40”055 68 4. Alex Lowes Kawasaki Racing Team WorldSBK 1’40”335 83 5. Andrea Locatelli Pata Yamaha with Brixx WorldSBK 1’40”674 79 6. Phillip Oettl Team Goeleven 1’41”061 63 7. Michael Ruben Rinaldi Aruba.it Racing – Ducati 1’41”143 52 8. Christophe Ponsson Gil Motor Sport-Yamaha 1’42”374 51 9. Luca Bernardi Barni Spark Racing Team 1’42”961 54