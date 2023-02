SBK | Test Phillip Island: Toprak vola, ma Bautista incalza

Carica lettore audio

Il conto alla rovescia è iniziato, ormai siamo entrati nella settimana di gara. Il primo appuntamento della stagione 2023 del mondiale Superbike è alle porte, ma prima di dare il via all’azione si conclude l’inverno con l’ultima sessione di test, quelli ufficiali Dorna. Teatro delle ultime prove è Phillip Island, dove questo fine settimana si svolgerà il round inaugurale, e a fare subito la voce grossa è Toprak Razgatlioglu, padrone della prima giornata di test.

Il turco ha deciso di iniziare la settimana Australiana con il piede giusto, andando a piazzarsi in vetta alla classifica dei tempi. Il pilota della Yamaha ha fermato il cronometro sull’1’30”674, che però non è sufficiente per dominare in maniera incontrastata. Toprak è infatti seguito a ruota dalle due Ducati del team Aruba, che si mostrano subito pronte a dare battaglia.

A soli 99 millesimi dal tempo del turco si ferma Michael Ruben Rinaldi, ottimo secondo al termine del Day 1. Grande inizio per il romagnolo, che riesce a mettere le ruote della sua Panigale V4R davanti a quelle del compagno di squadra. Alvaro Bautista infatti è “solo” terzo e paga 134 millesimi dalla vetta. Il campione del mondo in carica però si mostra in grande forma nonostante una caduta, fortunatamente senza alcuna conseguenza.

Questa prima giornata di test a Phillip Island è stata caratterizzata da diverse bandiere rosse causate da cadute e dalla presenza di oche in pista, tuttavia abbiamo avuto modo di provare chi sia il migliore per ora sul passo gara: è Alvaro Bautista ad aver mostrato un ritmo spaventoso, in grado di dare un grande distacco a tutti gli avversari, pertanto ancora una volta è lo spagnolo l’uomo da battere.

Alle spalle del campione in carica troviamo Jonathan Rea, anche lui protagonista di una caduta innocua e quarto alla conclusione del primo giorno di test sul tracciato australiano. Il pilota Kawasaki è apparso piuttosto soddisfatto dopo le giornate di Jerez de la Frontera e Portimao, e in effetti sembra essersi avvicinato di più ai rivali, con poco più di due decimi di distacco dal leader di giornata Razgatlioglu.

A proposito di Yamaha, si sorride nel box blu, grazie all’ottima prestazione di Andrea Locatelli, che si piazza in top 5. Il bergamasco, dopo un 2022 opaco e avaro di soddisfazioni, può sorridere alla fine del primo giorno di prove in Australia grazie a una quinta posizione che lo vede attardato dal compagno di squadra di poco più di tre decimi. C’è grande entusiasmo anche in casa Ducati, nello specifico nel team GoEleven: Philipp Oettl agguanta il sesto crono ed è il primo dei piloti indipendenti nel Day 1 di Phillip Island.

Segue Remy Gardner, alla sua prima uscita in Australia con una Superbike. Sulla pista di casa, il rookie si mostra a suo agio in sella alla Yamaha del team GRT e chiude la prima giornata in settima posizione. Alle sue spalle troviamo Garrett Gerloff, al debutto sul tracciato di Phillip Island con la BMW del team Bonovo. Chiudono la top 10 l’altro rookie Dominique Aegerter e Michael van der Mark, nono e decimo rispettivamente.

Arrancano le Honda in questo lunedì australiano, con Iker Lecuona che sfiora la top 10 ma chiude con l’11° tempo. Il suo compagno di squadra Xavi Vierge invece non va oltre il 18° crono. Inizio in salita anche per Danilo Petrucci, al debutto quest’anno nel mondiale Superbike e per la prima volta a Phillip Island dal 2019. Il ternano è 12° con la Ducati del team Barni. Alle sue spalle troviamo il connazionale Axel Bassani, 14° con la Panigale V4R del team Motocorsa. Fra i due si inserisce Scott Redding con la BMW ufficiale. Fatica anche Lorenzo Baldassarri, solo 20° con la Yamaha del team GMT94.

Tempi Day 1 Phillip Island

1. Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK) 1’30"674

2. Michael Ruben Rinaldi (Aruba.it Racing – Ducati) +0.099

3. Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) +0.134

4. Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) +0.215

5. Andrea Locatelli (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK) +0.334

6. Philipp Oettl (Team GoEleven) +0.921