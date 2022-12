SBK | Test Jerez: Rea svetta nel Day 2

Carica lettore audio

I due giorni di test a Jerez per Kawasaki e BMW si sono rivelati meno utili del previsto, a causa della pioggia che è stata protagonista condizionando il programma di lavoro. Se nel Day 1 non ha girato quasi nessuno ad eccezione di Scott Redding, nel secondo e ultimo giorno di test abbiamo visto un po' più di attività in pista, con i due portacolori ufficiali che sono usciti dai box per qualche giro.

La pioggia caduta ieri aveva lasciato l'asfalto bagnato, dunque durante la mattinata si è visto il replay del Day 1, con solamente il britannico della BMW a girare. Solo dopo la pausa pranzo, in condizioni migliorate rispetto alla mattina, si sono fatti vedere i due piloti Kawasaki e Tom Sykes. Jonathan Rea ha rifilato subito mezzo secondo al connazionale della BMW, andando a issarsi in cima alla classifica dei tempi per non lasciarla fino al termine della giornata.

Jonathan Rea conclude dunque i test di Jerez in vetta, dopo aver siglato un 1'39"911 nella sessione pomeridiana. Il sei volte campione del mondo si è messo davanti a Redding nel migliore dei suoi 50 giri completati, mentre il pilota BMW è stato colui che ha completato il maggior numero di tornate, ben 91. Con il migliorare della pista, Redding si è anche avvicinato a Rea, andando poi a concludere la giornata con un distacco di 193 millesimi.

Alle loro spalle troviamo Alex Lowes, anche lui autore di 50 giri solamente nel pomeriggio. Il britannico ha usato la stessa strategia del compagno di squadra, andando in pista dopo la pausa pranzo e, di fatto, girando mezza giornata dopo la cancellazione del Day 1 e la sosta della mattinata odierna. A chiudere il gruppo c'è Tom Sykes, che finalmente ha potuto provare la ZX-10RR del team Puccetti.

L'ex campione del mondo torna in sella alla moto con cui nel 2013 vinse il titolo in Superbike e lo fa ripartendo dal team indipendente capitanato da Manuel Puccetti. Se nella giornata di ieri non abbiamo potuto vederlo in azione, nel pomeriggio di oggi ha completato 35 tornate, la migliore delle quali lo ha portato al quarto posto, alle spalle di Alex Lowes.