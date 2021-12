SBK | Test Jerez, Day 3: Rea rimette davanti la Kawasaki

La stagione della Superbike non è mai stata tanto lunga come quest'anno. Anche se il Mondiale ormai si è deciso da più di un mese, il sipario è calato definitivamente a pochi giorni da Natale, alla conclusione di una tre giorni di test sul tracciato di Jerez de la Frontera alla quale hanno preso parte Honda, BMW e Kawasaki.

Dopo essere rimasti ai box ieri, Jonathan Rea e la Kawasaki si sono ripresi la scena. Il vice-campione del mondo in carica è stato l'unico capace di infrangere il muro dell'1'39", realizzando un crono di 1'38"831 nel migliore dei suoi 60 giri. Una prestazione che gli ha permesso di distanziare di oltre un secondo il diretto inseguitore, che è stato il compagno di box Alex Lowes.

In casa Kawasaki si è già corsi ai ripari per cercare di porre rimedio alla sconfitta di quest'anno, che dopo sei anni di dominio incontrastato brucia sicuramente. In Andalusia si sono viste novità sia a livello di telaio che di elettronica, che a quanto pare sembrano aver dato la spinta giusta a Rea per ricominciare la caccia al rivale Toprak Razgatlıoğlu, assente in questa tre giorni con la sua Yamaha, così come i ducatisti.

A seguire c'è un tandem di BMW ed è curioso che la più veloce, seppur staccata di quasi 1"3, sia stata quella del Team Bonovo affidata ad un Loris Baz che comunque nella breve parentesi con la Ducati di GoEleven di quest'anno aveva dimostrato di poter essere uno dei migliori del lotto. Va detto poi che la M 1000 RR ufficiale di Michael van der Mark, sulla quale c'erano un nuovo telaio ed una nuova specifica di motore, è stata più lenta di appena 94 millesimi.

Il pacchetto BMW si completa con il sesto tempo di Scott Redding e con il settimo di Eugene Laverty, staccati rispettivamente di 1"4 e di 1"5. L'ex ducatista ha lavorato ancora sulla comprensione della sua nuova moto, provando anche a dare qualche indicazione ai tecnici sul materiale nuovo. E alla fine il suo distacco da van der Mark è stato di soli 73 millesimi: non male se si considera che l'olandese ha un anno di esperienza sulla moto bavarese.

In pista c'era anche la Honda "superstite" di Xavi Vierge. Il rookie spagnolo ha staccato il quinto tempo di giornata in 1'40"228 e si è dato parecchio da fare, collezionando ben 74 giri (solamente Laverty ne ha fatti più di lui con 79). Del resto, oggi l'ex pilota di Moto2 ha dovuto raddoppiare gli sforzi, visto che il suo compagno Iker Lecuona è stato costretto a fermarsi a causa della frattura del mignolo della mano destra rimediata ieri.

I tempi della terza giornata

Pos Pilota Moto Tempo Giri 1 Jonathan Rea Kawasaki 1’38”831 60 2 Alex Lowes Kawasaki 1’39”865 53 3 Loris Baz BMW 1’40”125 66 4 Michael van der Mark BMW 1’40”219 27 5 Xavi Vierge Honda 1’40”228 74 6 Scott Redding BMW 1’40”292 49 7 Eugene Laverty BMW 1’40”397 79

Le foto dei test di Jerez

