SBK | Test Barcellona: Toprak fa la voce grossa nel Day 2 bagnato

Si concludono nel segno della pioggia i due giorni di test a Barcellona, che ci hanno dato un primo assaggio di quelli che potrebbero essere i valori sul campo nella stagione 2022 del mondiale Superbike. Se nella giornata di ieri era stato Alvaro Bautista e dettare legge, nel giorno conclusivo è Toprak Razgatlioglu a ristabilire le gerarchie, issandosi in cima alla classifica dei tempi.

Con i piloti rientrati ai box in anticipo a causa delle condizioni avverse, nessuno è riuscito a migliorare il tempo firmato dal campione del mondo in carica, che su pista asciutta aveva fatto segnare un 1’40”571, un crono più basso di quello firmato ieri dal pilota Ducati. Il portacolori Yamaha Pata Brixx è tornato a fare la voce grossa dopo aver inseguito nella prima giornata, dimostrando di essere l’uomo da battere e infliggendo quasi quattro decimi allo spagnolo.

Bautista infatti insegue in seconda posizione e precede un sorprendente Iker Lecuona. Il rookie ha siglato un 1’41”033, che lo ha portato a poco più di quattro decimi dalla vetta. Il pilota Honda è riuscito a mettere le ruote della sua Fireblade davanti a quelle della più blasonata Kawasaki. Jonathan Rea è apparso più in ombra in questa sessione odierna e non è andato oltre il quarto tempo finale. Il sei volte campione del mondo paga un ritardo di quasi sei decimi da quello che è stato il suo primo rivale lo scorso anno e che sembra essere in ottima forma anche nel 2022.

Tuttavia, con la ZX-10RR di Rea abbiamo ben quattro costruttori diversi nelle prime quattro posizioni e questo può lasciar presagire un campionato combattuto. Lecuona ha rappresentato la sorpresa di giornata, ma gli altri tre restano i principali candidati al titolo mondiale, con i tre principali contendenti che si confermano al top. Fatta eccezione per il sorprendente Lecuona, il “primo degli altri” è ancora una volta Garrett Gerloff, che in sella alla Yamaha del team GRT si mette in quinta posizione e si conferma il migliore degli indipendenti.

Lo statunitense precede Michael Ruben Rinaldi, anche oggi più attardato rispetto al compagno di squadra e soprattutto dalla vetta: nonostante un sesto tempo con un crono che lo indica come primo pilota ad andare oltre il secondo di ritardo da Razgatlioglu, il pilota Aruba.it Racing – Ducati è contento del suo passo gara. Il romagnolo chiude la seconda giornata di test davanti all’ex compagno di squadra Scott Redding. Il britannico migliora in sella alla BMW M1000RR e abbassa il suo tempo rispetto alla prima giornata, andando a fermarsi in settima posizione.

Il team HRC può ritenersi soddisfatto di questa sessione di test a Barcellona, in cui ha portato entrambi i piloti il top 10: se Lecuona ha stupito con il terzo crono, anche Xavi Vierge si è difeso firmando l’ottavo tempo di giornata. Il rookie resta davanti all’altro debuttante, Phillip Oettl. Il pilota Go Eleven porta la Ducati in nona posizione, mentre a chiudere la top 10 troviamo Lucas Mahias con la Kawasaki del team Puccetti.

In questa seconda e ultima giornata di test arrancano Andrea Locatelli e Alex Lowes, che restano fuori dal gruppo dei primi dieci e sembrano faticare maggiormente rispetto ai compagni di squadra. Il bergamasco è 11esimo davanti al britannico della Kawasaki, 12esimo. Entrambi pagano quasi un secondo e mezzo di ritardo dal leader Razgatlioglu. Dietro di loro c’è Kohta Nozane, 13esimo con la R1 del team GRT. Chi fatica è anche Ilya Mikhalchik, chiamato a sostituire l’infortunato Michael van der Mark e solamente 14esimo al termine della giornata conclusiva di test.

BMW dunque vanta un solo pilota in top 10, perché i due portacolori del team Bonovo sono molto attardati: Eugene Laverty precede Loris Baz e sono 15esimo e 16esimo rispettivamente. Alle loro spalle c’è l’altro esordiente Luca Bernardi, che in sella alla Panigale V4R del team Barni sembra faticare ancora un po’ e non riesce ad andare oltre il 17esimo crono. Oliver Konig è 18esimo, mentre chiudono il gruppo Loris Cresson e Hafizh Syahrin, 19esimo e 20esimo rispettivamente.

Per quanto riguarda la Supersport, ancora una volta è Nicolò Bulega a dettare legge. Il pilota Aruba firma un 1’45”110, andando al comando e impedendo agli avversari di avvicinare il proprio tempo. Il rookie infligge quasi due secondi a Raffaele De Rosa, secondo per le classe intermedia. Chiude il gruppo della 600 Oli Bayliss, terzo a oltre due secondi dal leader e compagno di marca.