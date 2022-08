SBK | Test Barcellona: Rea comanda il Day 1, terzo Bautista

Carica lettore audio

Il mondiale Superbike è nel pieno della pausa estiva, ma il lavoro non finisce mai: nelle giornate di oggi e domani infatti, i team ufficiali sono impegnati a Barcellona per una sessione di test collettivi. Sul tracciato catalano si sono rivisti i top team con i rispettivi piloti per la prima volta dopo il round di Most e la prima giornata è servita a riprendere confidenza con la moto dopo questa prima parte di stop estivo.

Chi però non sembra essere stato troppo condizionato dalla pausa è Jonathan Rea, che chiude la prima giornata con il miglior crono. Il pilota Kawasaki è sceso in pista solamente nel pomeriggio, concentrando il lavoro su motore, telaio ed elettronica, con quest’ultimo aspetto importante per Magny-Cours, stando a quanto affermato da Pere Riba, capo meccanico di Rea. Ma si lavora già in ottica 2023 e il sei volte campione del mondo non è solo, anche il suo compagno di squadra Alex Lowes è stato impegnato in pista, chiudendo la giornata con il quinto crono, a otto decimi dal nordirlandese.

Alle spalle di Rea troviamo subito la coppia Ducati, che però stavolta vede le posizioni invertite. È infatti Michael Ruben Rinaldi a stare davanti ad Alvaro Bautista, anche se si sa, il tempo cronometrato non è il focus principale dei test. In Casa Ducati si è lavorato su telaio, motore e frizione, ma sono state introdotte delle novità anche in vista del futuro. Il romagnolo ha fermato il cronometro a poco meno di tre decimi dalla vetta, mentre Bautista è rimasto a quasi sette decimi dal diretto rivale in campionato, ma ha guardato molto anche alla sua mano, affermando che si trova al 90% della sua condizione.

È tornato in pista anche il team Yamaha, per la gioia di Toprak Razgatlioglu. Il campione del mondo in carica aveva infatti affermato che cinque settimane di pausa fossero troppe e ha sfruttato la giornata per accumulare chilometri e continuare l’allenamento in vista di Magny-Cours, primo round dopo lo stop estivo. Il turco ha chiuso la giornata con il settimo tempo, concentrando però la sua attenzione sul grip al posteriore e sulla velocità in curva. In top 10 troviamo anche il suo compagno di squadra Andrea Locatelli, nono.

Ai test di Barcellona stanno partecipando tutti i team ufficiali, perciò in pista abbiamo rivisto anche la coppia Honda. Iker Lecuona, fresco della vittoria della 8 Ore di Suzuka, si è piazzato in quarta posizione subito dietro ad Alvaro Bautista, mentre Xavi Vierge ha chiuso con il sesto tempo. I due, che dovrebbero essere confermati in HRC anche per il prossimo anno, hanno lavorato sul telaio, un aspetto definito “chiave” dal team manager Leon Camier. Sono tornati anche i porcelloni nuovi, che avevamo già visto a Misano, e che sono serviti come confronto con quelli più vecchi per capirne i miglioramenti. Lecuona ha inoltre provato il freno a pollice, mentre fino ad ora ha usato quello a pedale, Vierge si è concentrato sul passo.

Anche in Casa BMW si è lavorato molto in questa prima giornata, con Scott Redding e Michael van der Mark. Il test di Barcellona è stata la prima occasione in cui abbiamo potuto rivedere l’olandese in sella alla sua M1000RR. Questa prima giornata è stata fondamentale per van der Mark per capire le condizioni della sua gamba dopo l’infortunio avuto ad aprile e che non gli ha permesso di correre nella prima parte di stagione (ad eccezione di Assen). Al termine della prima giornata, l’olandese è 13° e la sua gamba è al 90% della condizione fisica, pertanto capire la situazione è stato fondamentale anche in vista del rientro in gara.

Non solo ufficiali: in questi test sono presenti anche diversi team indipendenti. Il migliore tra questi piloti è stato Eugene Laverty, seguito dal compagno di squadra Loris Baz. I due sono 11° e 12° rispettivamente con le loro BMW clienti del team Bonovo. C’è stato anche spazio per i debutti, con Oscar Gutierrez in forza al team Pedercini e 14° al termine della prima giornata. In 15esima posizione troviamo Tati Mercado, condizionato da un problema tecnico. In pista anche Oliver Konig per il team Orelac. Per quanto riguarda la Supersport, erano presenti solo il team Evan Bros che ha contato solamente su Lorenzo Baldassarri e il team Orelac Supersport con Raffaele De Rosa.

La classifica dei primi sei piloti al termine del Day 1

1 Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) 1’41”531

2. Michael Ruben Rinaldi (Aruba.it Racing – Ducati) +0.285

3. Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) +0.680

4. Iker Lecuona (Team HRC) +0.715

5. Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) +0.827

6. Xavi Vierge (Team HRC) +0.850