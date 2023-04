SBK | Test Barcellona: Bautista sfiora il record nel Day 2

Carica lettore audio

Il Circuito di Barcellona ha ospitato due giorni di test Superbike, con le derivate di serie scese in pista per “togliere la ruggine” della pausa tra i primi due round e l’appuntamento di Assen. Entrambe le giornate sono state dominate da Alvaro Bautista, che dopo essersi imposti nel Day 1, ha sfiorato il record della pista nella giornata conclusiva. Il campione del mondo in carica ha firmato un 1’40”459, di soli 50 millesimi più lento del record che ancora detiene Tom Sykes.

Non è bastata una caduta in mattinata a fermare il pilota Ducati, che ha fatto la voce grossa in entrambi i giorni, ma sia ieri che oggi è stato insidiato da un ottimo Iker Lecuona. Lo spagnolo, secondo già nel Day 1, si è confermato oggi rimanendo a soli 62 millesimi dal tempo del campione in carica. Il portacolori Honda, protagonista di un violento highside (si attendono comunicazioni dal team), è l’unico che nei due giorni è stato in grado di avvicinare Bautista, tuttavia in molti hanno migliorato nel Day 2, arrivando ad avere una classifica corta, con ben 12 piloti in un secondo.

Dopo la giornata di stop, Jonathan Rea è sceso in pista nel giorno conclusivo andando a piazzare la sua Kawasaki in terza posizione. Il nordirlandese ha trovato il guizzo proprio nel finale e paga due decimi esatti dal leader di giornata e diretto rivale in campionato. Rea precede Michael Ruben Rinaldi, che con l’altra Ducati ufficiale è rimasto in quinta posizione. Il romagnolo paga 359 millesimi di ritardo dal compagno di squadra e leader di entrambe le giornate. In quinta posizione troviamo Alex Lowes, autore anche lui come il vicino di box di un ottimo spunto al termine del Day 2.

I due alfieri Kawasaki sono stati in grado di mettersi alle spalle le Yamaha, la prima delle quali è di Dominique Aegerter. Lo svizzero, accreditato del sesto tempo, è anche il migliore dei piloti indipendenti ed è riuscito a mettere le ruote della sua R1 davanti a quelle del pilota ufficiale Yamah Toprak Razgatlioglu. Il turco non è andato oltre il settimo tempo al termine della giornata conclusiva di test a Barcellona, ma, a dispetto del crono, si è detto soddisfatto delle novità portate da Yamaha.

In ottava posizione troviamo la BMW di Michael van der Mark, che anche nella giornata odierna è riuscito a portare la sua M1000RR nelle prime dieci posizioni davanti al compagno di squadra Scott Redding, solo 12°. Chiude la top 10 una coppia di indipendenti: Remy Gardner precede Garrett Gerloff, i due sono nono e decimo rispettivamente. Fuori dai primi dieci per pochi millesimi è Xavi Vierge, 11°. Faticano gli altri italiani: Andrea Locatelli è 13°, davanti a Danilo Petrucci, 14° con caduta, fortunatamente senza conseguenze. Segue Axel Bassani, 15° con l’altra Ducati indipendente del team Motocorsa.